कानपुर में रेल ट्रैक पर पानी भरने से फंस गई राजधानी- शताब्दी समेत 36 ट्रेनें; मैनुअल सिग्नल देकर निकाला गया

जागरण संवाददाता, कानपुर: वर्षा के कारण बुधवार रात कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ट्रैक पर पानी भरने से सिग्नल प्रभावित हो गए। इससे सभी राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस समेत तीन दर्जन से अधिक ट्रेनें फंस गईं। 35 मिनट से सवा दो घंटे तक यात्री आसपास के स्टेशनों पर खड़ी ट्रेनों में फंसे रहे। दिल्ली-हावड़ा, मुंबई वाया झांसी व लखनऊ रूट की गाड़ियों के फंसने से हजारों यात्री बेहाल रहे। सेंट्रल स्टेशन पर रात आठ बजे के बाद अचानक अधिक पानी होने के कारण सिग्नलों पर प्रभाव पड़ा। इससे ट्रेनों को पनकी धाम, गोविंदपुरी, अनवरगंज, चंदारी, चकेरी, सरसौल, गंगापुल बायां किनारा आदि रेलवे स्टेशनों पर रोकना पड़ा। करीब दस ट्रेनें आउटर पर खड़ी रहीं। राजधानी समेत फंसी 36 से अधिक ट्रेने रांची राजधानी एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, कानपुर सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, पारसनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, कानपुर सेंट्रल इंटरसिटी एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस, कानपुर-अनवरगंज विशेष एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस आदि ट्रेनें फंसी रहीं। इन ट्रेनों को मैनुअली सिग्नल देकर एक-एक कर गुजारा गया। शिमला में एक घंटे में रिकार्ड वर्षा, मकानों व दुकानों में घुसा मलबा उधर, शिमला में बुधवार को एक घंटे में 51 मिलीमीटर वर्षा हुई। यह अब तक के सीजन की रिकार्ड वर्षा दर्ज की गई है। इससे शिमला के बस अड्डे में पानी भर गया। इससे बस अड्डे के नीचे स्थित घरों व दुकानों में मलबा घुस गया। महाराष्ट्र के छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने बुधवार शाम महाराष्ट्र के छह जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं मुंबई शहर में गुरुवार को दिन में कम तीव्र बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया। इसके तहत कुछ स्थानों पर भारी से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है।

