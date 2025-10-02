Language
    अयोध्या वंदे भारत सहित देरी से चलेंगी ये ट्रेन, नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का रूट बदला

    By shiva awasthi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    लखनऊ मंडल के अमौसी यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों के समय बदले गए हैं जबकि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। यह बदलाव यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन सकता है।

    अयोध्या वंदे भारत समेत कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर । लखनऊ मंडल के अमौसी यार्ड में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण अलग-अलग तारीखों में सेंट्रल के रास्ते गुजरने वाली अयोध्या वंदे भारत समेत कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। वहीं, स्वर्ण शताब्दी समेत कई का मार्ग बदला गया है। 

    उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर सेंट्रल-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस नौ अक्टूबर को लखनऊ से 40 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। यह ट्रेन 10 व 11 अक्टूबर को कानपुर सेंट्रल से शाम 5:30 बजे की जगह 6:30 बजे रवाना होगी। अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को अयोध्या कैंट से 3:20 बजे के स्थान पर 4:00 बजे चलेगी।

    इन ट्रेनों का भी बदला समय

    लखनऊ-जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को लखनऊ से शाम 5:30 बजे के स्थान पर 6:30 बजे चलेगी। लखनऊ-बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को लखनऊ से 5:50 बजे के स्थान पर 6:00 बजे चलेगी। वहीं, नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस आठ अक्टूबर को उन्नाव-मानकनगर-लखनऊ की जगह उन्नाव-माखी-बालामऊ-लखनऊ मार्ग से चलेगी।

    पुणे-लखनऊ जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस सात अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग उन्नाव-माखी-बालामऊ-लखनऊ के रास्ते चलाई जाएगी। नान इंटरलाकिंग कार्य की वजह से आठ व नौ अक्टूबर को पांच ट्रेनों का अमौसी स्टेशन पर ठहराव स्थगित किया गया है।