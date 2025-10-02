करंट लगने से बहू और जेठ की मौत, बचाने के चक्कर में पिता-पुत्र की हालत भी गंभीर

फतेहपुर के बहरौली गांव में एक दुखद घटना घटी। घर की सफाई करते समय एक महिला टीनशेड के पोल में करंट लगने से चिपक गई। उसे बचाने के प्रयास में महिला का जेठ पति और बेटा भी करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया जहां महिला और उसके जेठ को मृत घोषित कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर । कोतवाली के बहरौली गांव में घर की सफाई कर रही महिला टीनशेड के पोल में आ रहे करंट से चिपक गई। महिला को बचाने के लिए उसके जेठ, पति व पुत्र आए तो सभी करंट की चपेट में आ गये। मुहल्ले के लोगों ने छुड़ाया और सभी को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने महिला व उसके जेठ को मृत घोषित कर दिया।

कोतवाली के बहरौली गांव निवासी 52 वर्षीय महिला रीना दुबे घर के बाहर टीनशेड के बरामदे में सफाई कर रही थी। तभी टीनशेड के खंभे में आए करंट की चपेट में आ गई। महिला ने शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले महिला के पारिवारिक जेठ रघुनाथ दुबे बचाने पहुंचे। इस पर वह भी करंट की चपेट में आकर चिपक गए।

बचाने का किया प्रयास यह देखकर महिला के पति जितेंद्र उर्फ प्यारे दुबे व पुत्र बुद्धू दौड़कर पहुंचे। महिला व उसके जेठ को छुड़ाने का प्रयास किया। इस पर वह दोनों चिपक गए। यह देख मुहल्ले के लोग एकत्र हो गए।