    शादी से मना किया तो दोस्तों के साथ मिल महिला टीचर को उठा ले गया लड़का

    By ankur Srivastava Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:21 AM (IST)

    कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही अमोद कुमार नामक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक शिक्षिका का अपहरण कर लिया। आरोप है कि युवक शिक्षिका पर शादी का दबाव बना रहा था और अश्लील इशारे करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    तीन युवकों ने शिक्षिका को अगवा किया। जागरण

    संवाद सहयोगी, बिधनू । सेन पश्चिम पारा थानाक्षेत्र की शिक्षिका का गांव के युवक ने दो साथियों के साथ मिलकर बुधवार सुबह आटो से अपहरण कर लिया। पिता ने गुरुवार शाम तीनों आरोपितों पर मुकदमा कराया है।

    शिक्षिका के पिता के मुताबिक, 23 वर्षीय बेटी एक विद्यालय में पढ़ाती है। काफी समय से गांव का अमोद कुमार उर्फ लल्ला स्कूल आते-जाते वक्त बेटी से पर शादी का दबाव बनाता और अश्लील इशारे करता था। बेटी ने ये बातें अपनी भाभी को बताई, लेकिन लोकलाज के चलते पुलिस से शिकायत नहीं की थी। 24 सितंबर की सुबह करीब साढ़े पांच बजे बेटी नित्य क्रिया के लिए गांव के बाहर गई थी।

    लड़की को जबरन ऑटो में बैठाया

    लौटते समय इमलीपुर से पिपरगवां रोड पर टेंपो स्टैंड के पास सफेद आटो में सवार अमोद व उसके दो साथियों ने बेटी का हाथ पकड़ आटो में जबरन बैठा लिया। बेटी के शोर मचाने पर गांव की महिला ने आरोपितों को बेटी को ले जाते देखा। वे लोग कुमहूपुर की ओर जा रहे थे।

    महिला ने घर में घटना की जानकारी दी। पिता आरोपित अमोद के घर शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनके स्वजन ने जानकारी से इन्कार कर दिया। इसके बाद शिक्षिका के पिता ने सेन पश्चिम पारा थाने में आरोपितों पर मुकदमा कराया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता व आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।