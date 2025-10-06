Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नरवल PHC में SDM ने मारा छापा, मौके से गायब मिले डॉक्टर और फार्मासिस्ट

    By atul mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:39 PM (IST)

    एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरवल का औचक निरीक्षण किया जिसमें चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए गए। डॉक्टर ने रात्रि ड्यूटी का हवाला दिया। एसडीएम ने समय पर ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और अनुपस्थित फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    नर्वल पीएचसी में एसडीएम ने मारा छापा। जागरण

    संवाद सहयोगी, महाराजपुर। एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा ने मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरवल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए गए, जबकि मरीज मौजूद थे। कार्रवाई के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नर्वल तहसील मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित नर्वल पीएचसी में भी तैनात डाक्टर व फार्मासिस्ट व्यवस्थाओं को धता बता मनमानी करते मिले। तहसील की नाक के नीचे एसडीएम नर्वल ने नर्वल पीएचसी में सोमवार को औचक छापेमारी की तो जिम्मेदारों की पोल खुल गई। डाक्टर दीपेंद्र उत्तम व फार्मासिस्ट शशिकांत गायब मिले। एसडीएम ने तत्काल फोन पर चिकित्सक से फोन पर जानकारी ली। चिकित्सक ने बताया कि रात्रि ड्यूटी के कारण देर हो गई।

    निरीक्षण के दौरान केंद्र पर पहुंचे

    बाद में वह निरीक्षण के दौरान केंद्र पर पहुंच गए। एसडीएम ने उन्हें निर्देशित किया कि समय से ड्यूटी पर उपस्थित रहकर केंद्र संचालन सुनिश्चित करें। वहीं अनुपस्थित फार्मासिस्ट के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पत्राचार किया गया है। निरीक्षण के दौरान बगल में स्थित नर्वल पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का भी जायजा लिया।

    वहां चिकित्साधिकारी बालेंद्री सोनकर अवकाश पर थीं। इस पर उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि यदि कोई अधिकारी अवकाश पर हो तो उनकी जगह अन्य प्रतिष्ठानी अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करें, ताकि इलाज के लिए आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।