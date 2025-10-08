Language
    ग्रीन पार्क स्टेडियम में गरजा रिंकू सिंह का बल्ला, रणजी अभ्यास मैच में जड़ा शानदार शतक

    By Ankush Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    कानपुर में यूपीसीए द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी कैंप में रिंकू सिंह ने शानदार शतक लगाया और आर्यन जुयाल ने 85 रन बनाए। उनके प्रदर्शन से टीम में उनका चयन लगभग तय है। कोच अरविंद कपूर ने बताया कि 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच से पहले टीम की तैयारी अच्छी चल रही है जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

    रणजी अभ्यास मैच में चला रिंकू का बल्ला। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से रणजी ट्राफी की शुरुआत से पहले टीम की तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। ग्रीन पार्क में आयोजित पांच दिवसीय कैंप के तीसरे दिन खेले गए अभ्यास मैच में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने शतक लगाकर बल्ले का दम दिखाया।

    वहीं, दूसरे छोर पर उनका साथ बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने बखूबी निभाया और 85 रनों की पारी खेली। रणजी टीम के चयन से पहले रिंकू और आर्यन के बल्ले से निकले रन से टीम में चयन लगभग पक्का कर दिया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों मुसीबत को बढ़ा दिया।

    रिंकू सिंह ने की जोरदार बल्लेबाजी

    बुधवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभ्यास मैच में खेलने उतरे रिंकू सिंह ने दमदार बल्लेबाजी की। रिंकू ने अपनी शतकीय पारी में बल्लेबाजी क्लास का प्रदर्शन किया और स्टेडियम के हर ओर रन बटोरे। उनकी पारी ने उप्र सीनियर टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर का ध्यान आकर्षित किया।

    रिंकू लंबे समय के बाद उप्र रणजी टीम का हिस्सा बने हुए हैं और टीम चयन से पहले रिंकू के बल्ले से निकले रन ने उनकी टीम में उपयोगिता को लगभग फाइनल कर दिया है। रिंकू के साथ ही बल्लेबाज आर्यन ने भी 85 रनों की आकर्षक पारी खेलकर रणजी टीम में अपनी जगह पक्की करा ली। मुख्य कोच अरविंद कपूर ने कहा कि 15 अक्टूबर को घरेलू मैदान में उप्र को पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलना है।

    ऐसे में रिंकू, आर्यन, प्रियम, स्वास्तिक, समीर, करन के बल्ले से निकले रनों से टीम की मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही गेंदबाजी में शिवा सिंह, शिवम मावी, कार्तिकेय, वैभव, विजय ने सधी गेंदबाजी की है। जो हमारे टीम के संतुलन को दर्शाती है।