Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहरीला पदार्थ खाने से मेडिकल स्टोर संचालक की गई जान, पुलिस कर रही मामले की जांच

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    कानपुर के ककवन में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। नशे की हालत में घर पहुंचने पर उसने अपने पिता को जहर खाने की जानकारी दी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक अन्य घटना में जनबकोठी गांव में मारपीट से आहत एक युवक ने भी आत्महत्या कर ली।

    prefferd source google
    Hero Image
    जहरीला पदार्थ खाने से मेडिकल स्टोर संचालक की गई जान। जागरण

    संवाद सहयोगी, कानपुर। कस्बे के बलराम नगर मोहल्ले में जहरीला पदार्थ खाने से मेडिकल स्टोर संचालक की मौत हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    कस्बे के बलराम नगर मोहल्ला निवासी 46 वर्षीय अरविंद शुक्ला पुत्र राजकिशोर शुक्ला ककवन रोड चौराहे के पास मेडिकल स्टोर चलाते थे। उनकी पत्नी ज्योति शिक्षक हैं। एक बेटा प्रियांश व बेटी गुनगुन है। स्वजन के मुताबिक अरविंद बुधवार की रात लगभग आठ बजे रोज की तरह मेडिकल स्टोर बंद कर घर पहुंचे थे और खाना खाने के बाद कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशे की हालत में पहुंचे घर

    इस बीच उनके पास किसी की काल आई और वह मेडिकल खोलकर किसी को दवा देने की बात कहकर घर से चले गए। कुछ देर बाद वह नशे की हालत में घर पहुंचे और अंदर घुसते ही आंगन में गिर गए। पिता के पूछताछ करने पर जहर खाने की जानकारी दी। इस पर स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया।

    कानपुर एलएलआर अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज के मुताबिक युवक की जहरीला पदार्थ खाने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    उपचार के दौरान युवक की गई जान

    बकोठी गांव में 22 सितंबर को पड़ोसी की मारपीट से आहत नीरज पुत्र रामप्रकाश ने कीटनाशक पी लिया था। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने युवक को कानपुर रेफर किया था।कानपुर में उपचार के दौरान गुरुवार को युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।