कानपुर पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, POK में बिगड़ते हालात पर साधी चुप्पी

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा कानपुर देहात में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। चकेरी एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे पीओके के हालात और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को लेकर सवाल किए लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। वह सांसद देवेंद्र सिंह भोले के गांव कंचौसी में आयोजित भंडारे में शामिल होने आए थे। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

जागरण संवाददाता,कानपुर । जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा गुरुवार को कानपुर देहात में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे। इस दौरान चकेरी एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बिगड़ते हालात और पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर सवाल किए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। उप राज्यपाल यहां से सांसद देवेंद्र सिंह भोले के गांव कंचौसी में आयोजित भंडारे में शामिल होने आए हैं।

दोपहर करीब सवा दो बजे विमान जैसे ही चकेरी एयरपोर्ट पर उतरे, भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, एमएलसी सलिल विश्नोई सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर कमिश्नरेट पुलिस ने उन्हें गार्ड आन आनर दिया। इसके बाद उनका काफिला सीधे कंचौसी गांव के लिए रवाना हुआ।

आतंकी घटनाओं पर क्या बोले? एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब उनसे पीओके में बेकाबू हालात और हालिया आतंकी घटनाओं पर टिप्पणी करने को कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर सवाल टाल दिया। उन्होंने किसी तरह का बयान देने से परहेज किया और केवल हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए।

उनके आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा में लगे जवान आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच करते रहे। उनकी फ्लीट निकलने से पहले प्रयागराज-कानपुर हाईवे को करीब दस मिनट तक दोनों ओर वाहनों को रोक दिया गया।