यूपी में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

कानपुर की एक अदालत ने 2016 में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उदयराज पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसमें से 80 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा। उदयराज ने बच्ची को वीडियो गेम खिलाने के बहाने बुलाया और दुष्कर्म किया। अदालत ने गवाहों और पीड़िता के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया।

एक व्यक्ति ने चार नवंबर 2016 को जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी आठ वर्षीय बेटी दोपहर करीब दो बजे घर के बाहर खेल रही थी। तभी संत रविदास नगर निवासी उदयराज पाल बच्ची को वीडियो गेम खेलने के बहाने अपने घर ले गया। वहां बेटी से दुष्कर्म किया।