Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमरे से अजीब आवाज सुनकर पहुंची पत्नी, पति को इस हालत में देख पैरों तले खिसक गई जमीन

    By Sarvesh Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    कानपुर के बिधनू क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई जहाँ एक मजदूर ने शराब के नशे में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी के अनुसार वह दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पत्नी जेठानी के कमरे में देख रही थी टीवी, मजदूर ने फंदा लगा दी जान।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पत्नी जेठानी के कमरे में देख रही थी टीवी, मजदूर ने फंदा लगा दी जान

    संवाद सहयोगी, जागरण० बिधनू: सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार रात शराब के नशे में घर लौटे मजदूर ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे के कुंडे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    सेन पश्चिम पारा गांव निवासी छोटेलाल राजपूत का 30 वर्षीय बेटा अर्जुन मजदूरी करता था। पत्नी अंजू ने बताया कि पति काम से लौटे और खाना खाने के बाद कमरे में लेट गए। वह बगल में जेठानी शालू के कमरे में धारावाहिक देखने लगीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अचानक कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई तो जाकर देखा कि पति का शव रस्सी के फंदे पर लटका है। बड़े भाई अनिल ने फंदा काटकर शव नीचे उतारा। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।