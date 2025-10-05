कमरे से अजीब आवाज सुनकर पहुंची पत्नी, पति को इस हालत में देख पैरों तले खिसक गई जमीन
कानपुर के बिधनू क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई जहाँ एक मजदूर ने शराब के नशे में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी के अनुसार वह दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पत्नी जेठानी के कमरे में देख रही थी टीवी, मजदूर ने फंदा लगा दी जान
संवाद सहयोगी, जागरण० बिधनू: सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार रात शराब के नशे में घर लौटे मजदूर ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे के कुंडे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
सेन पश्चिम पारा गांव निवासी छोटेलाल राजपूत का 30 वर्षीय बेटा अर्जुन मजदूरी करता था। पत्नी अंजू ने बताया कि पति काम से लौटे और खाना खाने के बाद कमरे में लेट गए। वह बगल में जेठानी शालू के कमरे में धारावाहिक देखने लगीं।
अचानक कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई तो जाकर देखा कि पति का शव रस्सी के फंदे पर लटका है। बड़े भाई अनिल ने फंदा काटकर शव नीचे उतारा। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।
