कमरे से अजीब आवाज सुनकर पहुंची पत्नी, पति को इस हालत में देख पैरों तले खिसक गई जमीन

जागरण संवाददाता, कानपुर। पत्नी जेठानी के कमरे में देख रही थी टीवी, मजदूर ने फंदा लगा दी जान

संवाद सहयोगी, जागरण० बिधनू: सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार रात शराब के नशे में घर लौटे मजदूर ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे के कुंडे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सेन पश्चिम पारा गांव निवासी छोटेलाल राजपूत का 30 वर्षीय बेटा अर्जुन मजदूरी करता था। पत्नी अंजू ने बताया कि पति काम से लौटे और खाना खाने के बाद कमरे में लेट गए। वह बगल में जेठानी शालू के कमरे में धारावाहिक देखने लगीं।