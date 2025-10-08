कानपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल गिरी, दबकर मजदूर की मौत

कानपुर के बेकनगंज में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। 22 वर्षीय धर्मराज गुप्ता चौथी मंजिल पर काम करते समय फिसल गया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मजदूर श्रावस्ती जिले का रहने वाला था और दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। बेकनगंज स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर काम कर रहे मजदूर की गिरकर मौत हो गई। साथी मजदूरों ने ठेकेदार के साथ ही पुलिस को जानकारी दी। मुआवजे की बात पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर ग्राम गंगापुर निवासी 22 वर्षीय मजदूर धर्मराज गुप्ता बीते आठ माह से बेकनगंज पानी के टंकी के पास स्थित शकील के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे। बड़े भाई गुड्डू ने बताया कि परिवार में पिता लाल जी, मां कलावती, दो भाई और एक बहन है।

सोमवार शाम को चार मंजिल पर काम करते वक्त अचानक वह फिसल कर पड़ोसी की छत पर जा गिरा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी होने पर साथी कर्मचारी उन्हें एलएलआर अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।