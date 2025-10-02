सराफा कारोबारी को फोन कर मांगी रंगदारी, बोला- पैसे नहीं दिए तो भुगतना पड़ेगा अंजाम
कानपुर के बिल्हौर में एक सराफा कारोबारी से फिरौती की मांग की गई जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कुछ महीने पहले भी कारोबारी के घर पर गोली चलवाकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी जिसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, बिल्हौर। सराफा कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता के गोविंद नगर स्थित घर पर साढ़े तीन माह पूर्व गोली चलवाकर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल चुकी है। वहीं एक आरोपित अभी फरार चल रहा है। घटना के बाद अधिकारियों ने कारोबारी की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी तैनात किया है।
लगभग साढ़े तीन माह बाद सोमवार की शाम सराफा कारोबारी को फोन कर फिर रंगदारी मांगी गई और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।
