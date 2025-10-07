IPS Raghubir Lal: संसद की सुरक्षा संभालने के बाद कानपुर के कमिश्नर बने रघुवीर लाल, क्या होगी बड़ी चुनौती?

IPS रघुवीर लाल को सोमवार को कानपुर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। एडीजी सुरक्षा पद पर अपनी सेवाएँ देने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित रघुवीर लाल को माफिया के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पूर्व में उन्होंने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्र सरकार में लंबे समय तक तैनाती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर माफिया के खिलाफ चल रहे मौजूदा अभियान का भार उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले 1997 बैच के यूपी कैडर के आइपीएस रघुवीर लाल तेजतर्रार पुलिस अधिकारी माने जाते हैं।

बसपा सरकार में लखनऊ में पहली बार सृजित हुए एसएसपी कानून-व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। वह एसपी सोनभद्र और चित्रकूट के पद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वह अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिलों के एसएसपी भी रह चुके हैं। लंबे समय तक वह केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे।