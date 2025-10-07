निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर कंपनी ने 16 लाख ठगे, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

कानपुर में एक कंपनी ने सतना के लाल बहादुर यादव को निवेश पर रकम दोगुनी करने का लालच देकर 16 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने सतना में कार्यालय खोला और फिर रातोंरात ताला लगाकर फरार हो गए। पीड़ित ने कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन पुलिस ने जानकारी से इनकार किया है। कंपनी के चेयरमैन ने 2 लाख का चेक दिया था जो बाउंस हो गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कंपनी में निवेश से रकम दोगुणी करने का लालच देकर मध्य प्रदेश के सतना निवासी लाल बहादुर यादव से आरोपितों ने 16 लाख रुपये हड़प लिए। रातों रात कंपनी संचालक कार्यालय में ताला डालकर फरार हो गए। कंपनी का मुख्य कार्यालय शहर में था जबकि आरोपितों ने सतना में जिला स्तर पर कार्यालय खोलकर लोगों को झांसा दिया। पीड़ित ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सतना के ग्राम गाजन विछौरा निवासी लालबहादुर यादव ने कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि दो लोगों ने एक सोसाइटी के नाम से संचालित कंपनी का सतना में जिला स्तर पर कार्यालय खोला। कंपनी के लोगों ने क्षेत्रीय लोगों से संपर्क कर दावा किया कि निवेश की गई राशि कुछ समय में दोगुणी कर लौटाई जाएगी।

लालच में उन्होंने दोस्तों व रिश्तेदारों से रकम जुटाकर करीब 16 लाख रुपये कंपनी में निवेश कर दिए। कुछ समय बाद आरोपित ठगों ने रातों रात कंपनी का सतना कार्यालय बंद कर दिया। संदेह हुआ तो शहर आकर कल्याणपुर कार्यालय में जानकारी करने का प्रयास किया तो पता चला कि आरोपित ठग यहां से भी ताला डालकर फरार हो गए हैं।