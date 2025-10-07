Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर कंपनी ने 16 लाख ठगे, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

    By atul mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    कानपुर में एक कंपनी ने सतना के लाल बहादुर यादव को निवेश पर रकम दोगुनी करने का लालच देकर 16 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने सतना में कार्यालय खोला और फिर रातोंरात ताला लगाकर फरार हो गए। पीड़ित ने कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन पुलिस ने जानकारी से इनकार किया है। कंपनी के चेयरमैन ने 2 लाख का चेक दिया था जो बाउंस हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    रकम दोगुणी करने का झांसा दे 16 लाख की ठगी, आरोपित फरार।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कंपनी में निवेश से रकम दोगुणी करने का लालच देकर मध्य प्रदेश के सतना निवासी लाल बहादुर यादव से आरोपितों ने 16 लाख रुपये हड़प लिए।

    रातों रात कंपनी संचालक कार्यालय में ताला डालकर फरार हो गए। कंपनी का मुख्य कार्यालय शहर में था जबकि आरोपितों ने सतना में जिला स्तर पर कार्यालय खोलकर लोगों को झांसा दिया। पीड़ित ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सतना के ग्राम गाजन विछौरा निवासी लालबहादुर यादव ने कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि दो लोगों ने एक सोसाइटी के नाम से संचालित कंपनी का सतना में जिला स्तर पर कार्यालय खोला। कंपनी के लोगों ने क्षेत्रीय लोगों से संपर्क कर दावा किया कि निवेश की गई राशि कुछ समय में दोगुणी कर लौटाई जाएगी।

    लालच में उन्होंने दोस्तों व रिश्तेदारों से रकम जुटाकर करीब 16 लाख रुपये कंपनी में निवेश कर दिए। कुछ समय बाद आरोपित ठगों ने रातों रात कंपनी का सतना कार्यालय बंद कर दिया। संदेह हुआ तो शहर आकर कल्याणपुर कार्यालय में जानकारी करने का प्रयास किया तो पता चला कि आरोपित ठग यहां से भी ताला डालकर फरार हो गए हैं।

    फोन पर संपर्क कर उन्होंने जमा रकम वापस मांगी तो कंपनी के चेयरमैन ने 10 अगस्त को दो लाख का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। आरोप है कि पिछले चार वर्षों से कंपनी के संचालक और चेयरमैन आश्वासन देते रहे। पीड़ित ने बताया कि आरोपित अब फोन नहीं उठा रहे हैं। कल्याणपुर थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने मामले की जानकारी से इन्कार किया है।