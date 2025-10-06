वीडियो बनाने पर होटल मालिक ने डॉक्टर के घर किया पथराव, गाली-गलौज करके CCTV तोड़े

कानपुर के बिठूर में एक होटल मालिक द्वारा डॉक्टर के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने होटल में आने-जाने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया है। इस घटना में डॉक्टर के घर के सीसी कैमरे और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने होटल मालिक और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

संवाद सहयोगी जागरण, बिठूर । बिठूर थानाक्षेत्र में होटल में आने-जाने वालों का सीसीटीवी कैमरे से वीडियो बनाना डाक्टर को महंगा पड़ गया। आरोप है कि होटल मालिक ने लोगों के साथ मिलकर डाक्टर के घर पर पथराव कर दिया। आरोपितों ने मौसम विशेषज्ञ और उनके पड़ोसी से भी अभद्रता की। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

नारामऊ राजर्षि नगर निवासी इंटर कालेज के प्रवक्ता डा.शिशुपाल सिंह के मुहल्ले में होटल संचालित है। उनके घर लगे सीसी कैमरों से होटल आने-जाने वाले युवक-युवतियों की रिकार्डिंग की जाती है। आरोप है कि होटल मालिक विकास यादव ने शनिवार शाम उनके घर पर एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ मिलकर गाली-गलौज करते हुए पथराव किया जिससे सीसी कैमरा टूट गया।

खिड़की के कांच टूटे इस दौरान पथराव में खिड़की के कांच टूट गए। शिशुपाल का कहना है कि आरोपितों ने इस दौरान सेवानिवृत्त मौसम विशेषज्ञ डा.अनिरुद्ध दुबे और पड़ोसी चंद्रकिशोर मिश्रा से भी अभद्रता की। डा. शिशुपाल का आरोप है कि होटल में अनैतिक कार्य होता है। इसको लेकर मुहल्ले के लोगों ने 10 सिंतबर को भी विरोध कर पुलिस को सूचना दी थी।