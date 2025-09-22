UP News : जेल से छूटकर हिस्ट्रीशीटर ने सेवानिवृत्त फौजी के घर में घुसकर की पीटा, दी जान से मारने की धमकी
बिधनू में 14 सितंबर की रात को जेल से छूटा एक हिस्ट्रीशीटर अपने साथियों के साथ सेवानिवृत्त फौजी के घर में घुस गया और दंपती से मारपीट की। पड़ोसियों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। डीसीपी के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बिधनू । सेन पश्चिम पारा कुंजविहार गल्लामंडी में 14 सितंबर की रात जेल से छूटा हिस्ट्रीशीटर साथियों संग सेवानिवृत्त फौजी के घर घुस गया। आरोप है कि आरोपितों ने दंपती संग मारपीट की। शनिवार को डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ।
कुंजविहार निवासी सेवानिवृत्त फौजी विनोद कुमार ने बताया कि पड़ोस का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर गोविंद पाल अभी हाल ही में जमानत पर जेल से छूटकर आया है।
जान से मारने की धमकी
14 सितंबर रात गोविंद अपने भाई आयुष व श्यामू समेत आठ लोगों के साथ उनके घर में घुस आया। पड़ोसियों के विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।