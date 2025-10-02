भारत तैयार कर रहा बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया के छुड़ाए छक्के

Language
    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज में युवा हरफनमौला खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। आयुष बदोनी और निशांत सिंधु ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। आयुष ने बल्ले से 50 रनों की तेज पारी खेली और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट लिया। निशांत ने भी गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए कई विकेट लिए।

    तैयार हो रही टीम भारत की ए क्लास हरफनमौला पौध। जागरण

    आलोक तिवारी, जागरण, कानपुर । ग्रीन पार्क में आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम भारत के लिए ए क्लास हरफनमौला खिलाड़ियों की पौध तैयार हो रही है। टीम में कुल सात आलराउंडरों को चुना गया है।

    इसमें रियान पराग, आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश सेंघड़े के साथ ही एशिया कप के स्टार तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा शामिल हैं। हालांकि तिलक, अर्भिषेक और हर्षित दो ही वनडे के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन, उनका अनुभव युवा आयुष, रियान, निशांत और सूर्यांश के लिए आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मैदान में काफी काम आएगा।

    पहले मैच में आयुष और निशांत के हरफनमौला प्रदर्शन ने ही आस्ट्रेलिया को वापसी का मौका नहीं दिया। 41वें ओवर की चौथी गेंद पर 307 रन के स्कोर पर रियान पराग के रूप में टीम का तीसरा विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए आयुष बदोनी नें रनों की गति की तेजी को बरकरार रखा। 27 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्कों की मदद से वह 50 रनों की पारी खेलकर टीम को ग्रीन पार्क में पहली बार 400 के पार ले गए।

    बल्ले और गेंद से किया कमाल

    बल्ले से कमाल दिखाने के बाद उन्होंने गेंद से भी धमाल मचाया और रनों के पहाड़ का पीछा कर रही आस्ट्रेलिया की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी को तोड़ा। दूसरे विकेट के लिए आस्ट्रेलिया ए के सलामी बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे और कूपर कोनोली के बीच 51 गेंदों में 75 रनों साझेदारी हुई। विकेट की तलाश में जुटी भारत को आयुष ने कूपर कोनोली के रूप नें झटका देकर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया।

    वहीं, निशांत ने बल्ले से नाबाद 11 रनों की पारी खेली। वहीं गेंद से सलामी बल्लेबाज मैंकेजी हार्वे, हैरी डिक्शन, कप्तान विल सदरलैंड और सैम इलियट को पवेलियन वापस भेजकर 34 वें ओवर की पहली ही गेंद में आस्ट्रेलिया टीम का कमर तोड़ दी।

    ग्रीन पार्क की काली मिट्टी के विकेट में मिलेगा काफिडेंस

    सातों आलरांडर में हर्षित और सूर्यांश को छोड़ दें तो सभी फिरकी गेंदबाज है। ऐसे में ग्रीन पार्क की काली मिट्टी का विकेट उनके लिए मुफीद साबित होकर प्रदर्शन को निखार सकता है। इससे उन्हें काफिडेंस मिलेगा। तिलक और अभिषेक को दो वनडे में गेंदबाजी के साथ फिरकी गेंदबाजों के खिलाफ अपने खेल को और निखारने का मौका मिलेगा।

    अभिषेक की लेफ्ट आर्म आर्थोडाक्स बालिंग के लिए यहां की काली मिट्टी के साथ हल्की घास वाला विकेट काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले वनडे में टीम में शामिल बाएं हाथ से आर्थोडाक्स गेंदबाज निशांत सिंधु ने इसकी बानगी पेश की।