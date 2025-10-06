कानपुर में शराब के लिए पैसे ना देने पर की फायरिंग, घुटने के आर-पार हुई गोली

कंपिल में शराब के लिए पैसे न देने पर दो युवकों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सिरसा सादनगर गांव में हुई जहां युवकों ने पहले गाली-गलौज की और फिर घर के दरवाजे पर गोली चला दी। घायल को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, कंपिल । शराब के लिए रुपये देने से मना करने पर परिवार के ही दो युवकों ने वृद्ध के गोली मार दी। गोली दाहिने पैर के घुटने में लगकर आरपार हो गई। घायल वृद्ध को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया।

वहां प्राथमिक उपचार के बाद डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी तहरीर न मिलने की बात कह रहे हैं। पैसे ना देने पर दीं गालियां रविवार शाम को कंपिल क्षेत्र के गांव सिरसा सादनगर निवासी 65 वर्षीय सहवीर यादव से उनके ही परिवार के दो युवकों ने शराब के लिए रुपये मांगे। उन्होंने रुपये देने से मना कर दिया। इस पर दोनों गालीगलौज करने लगे। इस पर वह गांव में स्थित मंदिर पर चले गए। गाली देने का उनकी पुत्रवधुओं ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की।

देर शाम को वह मंदिर से लौटकर आए और दरवाजे पर बैठे थे, तभी दोनों युवकों ने उन पर गोली चला दी। गोली पैर में लगी तो दोनों मौके से भाग गए। घटना की सूचना यूपी 112 पर दी गई तो पुलिस घायल सहवीर को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज ले आई।