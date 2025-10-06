Language
    कानपुर में शराब के लिए पैसे ना देने पर की फायरिंग, घुटने के आर-पार हुई गोली

    By Vijay P Singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    कंपिल में शराब के लिए पैसे न देने पर दो युवकों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सिरसा सादनगर गांव में हुई जहां युवकों ने पहले गाली-गलौज की और फिर घर के दरवाजे पर गोली चला दी। घायल को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शराब के लिए रुपये न देने पर अधेड़ को गोली मारी। जागरण

    संवाद सूत्र, कंपिल । शराब के लिए रुपये देने से मना करने पर परिवार के ही दो युवकों ने वृद्ध के गोली मार दी। गोली दाहिने पैर के घुटने में लगकर आरपार हो गई। घायल वृद्ध को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया।

    वहां प्राथमिक उपचार के बाद डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी तहरीर न मिलने की बात कह रहे हैं।

    पैसे ना देने पर दीं गालियां

    रविवार शाम को कंपिल क्षेत्र के गांव सिरसा सादनगर निवासी 65 वर्षीय सहवीर यादव से उनके ही परिवार के दो युवकों ने शराब के लिए रुपये मांगे। उन्होंने रुपये देने से मना कर दिया। इस पर दोनों गालीगलौज करने लगे। इस पर वह गांव में स्थित मंदिर पर चले गए। गाली देने का उनकी पुत्रवधुओं ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की।

    देर शाम को वह मंदिर से लौटकर आए और दरवाजे पर बैठे थे, तभी दोनों युवकों ने उन पर गोली चला दी। गोली पैर में लगी तो दोनों मौके से भाग गए। घटना की सूचना यूपी 112 पर दी गई तो पुलिस घायल सहवीर को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज ले आई।

    वहां से डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्षेत्राधिकारी कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि घटना की सूचना मिली थी तो पुलिस को भेजा गया है। घायल का लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जांच कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।