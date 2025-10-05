Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच साल पहले मां ने… अब पिता ने की आत्महत्या, दोनों की सेम वजह; बेटी ने बताई रुला देने वाली कहानी

    By vipin trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:30 AM (IST)

    कानपुर के गुजैनी नहर में मिले बुजुर्ग के शव के मामले में मृतक की बेटी ने चाची पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी का कहना है कि चाची और पिता के अवैध संबंध थे जिसकी जानकारी होने पर माँ ने आत्महत्या कर ली थी। चाची ने पिता के साथ मारपीट की जिससे आहत होकर उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेटी बोली- चाची की पिटाई से आहत होकर पिता ने की आत्महत्या।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी नहर में आठ अगस्त को मिले बुजुर्ग के शव मामले में नया मोड़ सामने आ गया। दिवंगत की बेटी ने चाची के पिटाई करने से आहत होकर पिता के आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि चाची और पिता के अवैध संबंध थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच साल पहले मां को उनके संबंधों की जानकारी हुई तो उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी थी। पांच अगस्त को चाची ने पिता से मारपीट की थी, जिसके बाद वह सुसाइड नोट छोड़कर घर से निकल गए थे। पुलिस ने दिवंगत की बेटी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पनकी के गंगागंज एलआइजी कालोनी निवासी युवती ने बताया कि पिता और चाची के बीच अवैध संबंधों की जानकारी चाचा को भी थी। इधर, कुछ समय से चाची और पिता के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा।

    पांच अगस्त को झगड़े के बाद चाची उन्हें जमकर पीटा। इससे आहत होकर ही वह सुसाइड नोट लिखकर निकल गए थे। आठ अगस्त को गुजैनी नहर में उनका शव मिला। युवती ने बताया कि पिता के कमरे में रखी डायरी में एक नोट मिला था, जिसमें लिखा था कि उनकी मौत की जिम्मेदार चाची हैं।

    इसकी जानकारी चाची को हुई तो उन्होंने उस नोट को छीनकर फाड़ दिया था। युवती ने खुद और अपने भाई की हत्या की भी आशंका जताई। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।