कानपुर में दशानन मंदिर के पट खुले, रावण के श्रृंगार और पूजा के लिए उमड़े लोग

जागरण संवाददाता, कानपुर। विजयदशमी पर गुरुवार को शिवाला स्थित दशानन मंदिर के पट खोले गए। दशानन की प्रतिमा को स्नान कराकर श्रृंगार किया गया। वर्ष में एक दिन विजयदशमी को ही इस मंदिर के पट खुलते हैं। सरसों के तेल की दीप अर्पित कर दशानन का पूजन किया। सुबह से ही मंदिर में रावण के दर्शन और पूजन के लिए लोग पहुंचने लगे थे।

शिवाला मंदिर के स्थित है दशानन शक्ति शिवाला मंदिर के पास दशानन शक्ति के रूप में स्थापित है। दशानन का मंदिर छिन्नमस्तिका देवी के नजदीक बना है। दशानन मंदिर में भोर पहर ही पूजन शुरू हो गया था। भक्त लौकी और तरोई के पत्ते पर सरसों के तेल का दीपक लेकर रावण के दर्शन कर रहे हैं।