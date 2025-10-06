नगर मजिस्ट्रेट ने कानपुर की 6 आतिशबाजी थोक दुकानों का किया निरीक्षण

फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट ने छह आतिशबाजी थोक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। लाइसेंस नवीनीकरण और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की गई। कुछ दुकानें बंद पाई गईं और एक विक्रेता ने इस वर्ष व्यापार न करने की सूचना दी। आतिशबाजी निर्माण इकाइयों की जांच एसडीएम को सौंपी गई है।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद । नगर मजिस्ट्रेट ने सोमवार को आतिशबाजी के छह थोक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। शहर में कुल नौ दुकानें हैं। जिनमें से दो दुकानें वर्षों से बंद चल रही हैं। एक दुकानदार ने काम बंद होने की सूचना दी है।

जांच के दौरान लाइसेंस नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन किया गया व अग्निशमन व्यवस्था भी देखी गई। नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल और सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने परमिंदर सिंह, जतिन महाजन, सचिन कुमार मिश्रा, इंदीवर गुप्ता, अनुज कुमार और आनंद कपूर की दुकानों पर निरीक्षण किया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी दुकानों की जांच पूरी कर ली गई है। थोक विक्रेता योगिता सक्सेना और लक्ष्मण टंडन की दुकानें बंद मिलीं।

एक का नवीनीकरण लंबित एक का नवीनीकरण 2014 से लंबित है, जबकि दूसरे का 2021 से नहीं हुआ है। इसके अलावा एक अन्य दुकानदार प्रांशु गुप्ता ने बताया कि वह दीपावली पर आतिशबाजी का काम नहीं कर रहे हैं। उनको बुधवार को दुकान खोल कर निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है।