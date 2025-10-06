Language
    नगर मजिस्ट्रेट ने कानपुर की 6 आतिशबाजी थोक दुकानों का किया निरीक्षण

    By tafheen khan Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:02 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट ने छह आतिशबाजी थोक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। लाइसेंस नवीनीकरण और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की गई। कुछ दुकानें बंद पाई गईं और एक विक्रेता ने इस वर्ष व्यापार न करने की सूचना दी। आतिशबाजी निर्माण इकाइयों की जांच एसडीएम को सौंपी गई है।

    Hero Image
    नगर मजिस्ट्रेट ने छह आतिशबाजी थोक दुकानों का किया निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद । नगर मजिस्ट्रेट ने सोमवार को आतिशबाजी के छह थोक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। शहर में कुल नौ दुकानें हैं। जिनमें से दो दुकानें वर्षों से बंद चल रही हैं। एक दुकानदार ने काम बंद होने की सूचना दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच के दौरान लाइसेंस नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन किया गया व अग्निशमन व्यवस्था भी देखी गई। नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल और सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने परमिंदर सिंह, जतिन महाजन, सचिन कुमार मिश्रा, इंदीवर गुप्ता, अनुज कुमार और आनंद कपूर की दुकानों पर निरीक्षण किया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी दुकानों की जांच पूरी कर ली गई है। थोक विक्रेता योगिता सक्सेना और लक्ष्मण टंडन की दुकानें बंद मिलीं।

    एक का नवीनीकरण लंबित

    एक का नवीनीकरण 2014 से लंबित है, जबकि दूसरे का 2021 से नहीं हुआ है। इसके अलावा एक अन्य दुकानदार प्रांशु गुप्ता ने बताया कि वह दीपावली पर आतिशबाजी का काम नहीं कर रहे हैं। उनको बुधवार को दुकान खोल कर निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है।

    वहीं कुलदीप मिश्रा और माया देवी नए लाइसेंसधारी हैं, जिनकी दुकानें अभी शुरू नहीं हुई हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आतिशबाजी निर्माण से जुड़ी दुकानों की जांच की जिम्मेदारी सभी एसडीएम को सौंपी गई है।