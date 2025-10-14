Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur News: दरवाजे पर रखी कुर्सी से बाइक टकराने के विरोध पर चली चाकू, एक युवक घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:26 AM (IST)

    कानपुर के शिवपुरम में दरवाजे पर रखी कुर्सी से बाइक टकराने के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और एक युवक ने चाकू निकाल लिया। छीनाझपटी में चाकू उसी युवक को लग गया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा न्यूआजाद नगर चौकी क्षेत्र के सतबरी रोड शिवपुरम में सोमवार रात दरवाजे रखी कुर्सी से बाइक टकराने के विरोध पर दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

    इस दौरान एक युवक घर से चाकू निकाल लाया। छीनाझपटी में खुद की चाकू हाथ में लगने से युवक घायल हो गया। पत्नी ने दोसरे पक्षों पर चाकू मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

    सतबरी रोड शिवपुरम स्थित एक मकान में स्वर्ण जयंती विहार निवासी दिनेश कुमार किराये का कमरा लेकर परिवार संग रहते हैं। इसी मकान में मध्यप्रदेश पन्ना निवासी कालीचरण भी परिवार संग किराये पर रहते हैं। सोमवार रात करीब नौ बजे कालीचरण मध्यप्रदेश छतरपुर निवासी साले रामफल के साथ बाइक से घर लौटे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाइक मकान के अंदर करते समय गेट के पास रखी दिनेश की कुर्सी से बाइक टकरा गई। जिसका दिनेश ने विरोध किया तो। रामफल और दिनेश के बीच गाली गलौज के साथ विवाद होने लगा। इसी दौरान दिनेश अपने कमरे से सब्जी काटने वाली चाकू उठा लाया। जिसपर रामफल उसके हाथ से चाकू छीनने लगा।

    छीनाझपटी में चाकू दिनेश के बाएं हाथ में लग गई। जिससे वह घायल हो गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन संग घायल को पास के नर्सिंगहोम में भर्ती कराया। दिनेश की पत्नी रीता ने रामफल और कालीचरण पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

    थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट के दौरान बचाव में छीनाझपटी में चाकू युवक को लगी है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।