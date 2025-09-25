Kanpur News : ACP कैंट की जांच में दोषी पाए गए सभी दारोगा-सिपाही, फर्जी मुकदमाें में फंसाने की धमकी देकर वसूली का लगा था आरोप

Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:03 AM (IST)
कानपुर में वसूली के आरोप में सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पीड़ितों ने डीसीपी पूर्वी से शिकायत की थी जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए गए। पीड़ितों ने कार्रवाई पर असंतोष जताया और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एक पीड़ित ने दारोगाओं पर दो लाख रुपये मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, कानपुर । दाराेगाओं के फर्जी मुकदमाें में फंसाने का डर दिखाकर वसूली करने की शिकायत पीड़ितों ने डीसीपी पूर्वी से की थी। डीसीपी ने मामले की जांच एसीपी कैंट को सौंपी थी। एसीपी ने मामले की जांच गहनता से की तो दारोगाओं पर लगाए गए सभी आरोप सच साबित हुए।एसीपी के जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित दारोगाओं पर सिर्फ लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मामले में डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने एसीपी कैंट आकांक्षा पांडेय को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी। बुधवार को एसीपी ने पीड़ितों को बुलाकर बयान दर्ज किए। फिर रात में ही महाराजपुर थाने व सरसौल और सुनहला चौकी पहुंची। आराेपित पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज किए।
जांच में सरसौल चौकी इंचार्ज रविशंकर, दारोगा आशीष व विष्णु कुमार, महाराजपुर थाने में तैनात दारोगा प्रदीप कुमार व शैलेन्द्र सिंह के साथ सिपाही बंटी सिंह व सुल्तान सिंह दोषी पाए गए, जिसके बाद देर रात डीसीपी पूर्वी ने सातों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया।
हालांकि आरोपित दारोगाओं पर की गई विभागीय कार्रवाई को लेकर पीड़ितों ने असंतोष जताया है। पीड़ितों का कहना है कि वसूलीबाज दारोगाओं पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए।
तीन दारोगा बोले- दो लाख दो वरना 20 साल के लिए जाओगे जेल
पीड़ित बबलू का आरोप है कि तीन दारोगा बोले कि दो लाख रुपये दो वरना 20 साल के लिए जेल जाओगे। एक दारोगा ने पीटा भी। इसके बाद दारोगा ने भाई को फोन कराया और 20 हजार रुपये में बात तय हुई। तीन दिन बाद सरसौल चौकी में बाइक की चाबी लेने बुलाया और धमकाया कि किसी से कुछ बताया तो मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे।
पहले भी दागदार हो चुका है खाकी का दामन
- 25 मई 2025 को पुलिस की वर्दी में घरों व होटलों में छापेमारी कर लूटपाट करने वाले गिरोह का सरगना टीएसआइ अजीत यादव तीन माह पूर्व जेल गया
- अक्टूबर 2024 में रेलबाजार थाने के दारोगा विजयदर्शन शर्मा को लाखों के चोरी के जेवर हड़पने में निलंबित किया गया - अक्टूबर 2024 में फेथफुलगंज के तत्कालीन चौकी इंचार्ज गजेन्द्र सिंह पर बरामद युवती से छेड़छाड़ करने का लगा था आरोप
- अक्टूबर 2024 में घाटमपुर में कारोबारी से वसूली के आरोप में दारोगा अशीष चौधरी, दारोगा अनुज सागर निलंबित कर जेल भेजा गया था
- अक्टूबर 2024 में गांजा तस्करों को संरक्षण देने के आरोप में चौकी इंचार्ज लालबंगल आदर्श कुमार लाइन हाजिर हुए थे - मई 2024
- एक पारिवारिक हिंसा पीड़ित महिला ने बिधनू खड़ेसर चौकी प्रभारी के पर आपत्तिजनक वाट्सएप चैटिंग करने का लगाया था आरोप
- जनवरी 2024 को डीएलएड छात्र को कोहना थाने के दारोगा कपिल यादव व सिपाही राहुल वर्मा ने स्कूटी में आधा किलो चरस मिलने की बात कहकर 50 हजार वसूले
- दिसंबर 2022 में गोविंद नगर में परचून दुकानदार को एसटीएफ बता अगवा कर वसूली करने के आरोपित सिपाही मुकेश श्रीवास्तव समेत दो पकड़े गए थे। दोनों को बर्खास्त कर दिया गया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।