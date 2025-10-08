Language
    HBTU Kanpur: दीक्षा समारोह से पहले मारपीट करने वाले 11 छात्र एचबीटीयू से निष्कासित

    By akhilesh tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:05 PM (IST)

    कानपुर के एचबीटीयू में दीक्षा समारोह से पहले दो छात्र गुटों में मारपीट हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 छात्रों को मिड सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया और 15 दिनों तक बागवानी करने की सजा सुनाई। तीन छात्रों को छात्रावास से भी निष्कासित किया गया है। मारपीट गुरुदेव चौराहे के पास हुई थी जिसके बाद छात्र रमण छात्रावास में फिर भिड़ गए।

    दीक्षा समारोह से पहले मार-पीट करने वाले 11 छात्र एचबीटीयू से निष्कासित।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दो छात्रगुटों के बीच दीक्षा समारोह के पहले रात में जमकर मार -पीट हुई है। छात्रों के हंगामे और बवाल को दीक्षा समारोह की आड़ में दबा दिया गया लेकिन मामला तूल पकड़ने पर अब सभी 11 छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

    सभी छात्रों को मिड सेमेस्टर के लिए कक्षा से निष्कासित किया गया है और 15 दिनों तक विश्वविद्यालय में बागवानी की सजा दी गई है। तीन छात्रों पार्थ वर्मा, अभिनंदन सिंह सेंगर व अभिषेक को छात्रावास की सुविधाओं से पूरी अवधि के लिए बिना शुल्क वापसी के निष्कासित कर दिया गया है। प्रकरण की अंतिम जांच रिपोर्ट आनी बाकी है।

    विश्वविद्यालय में झगड़ा व मार-पीट करने वाले दोनों छात्र गुटों अंतिम वर्ष और तीसरे वर्ष के छात्र हैं। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अलक कुमार सिंह ने निष्कासन कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को दीक्षा समारोह था। इसके लिए कई दिनों से तैयारी की जा रही थी।

    समारोह से पहले की रात में गुरुदेव चाैराहे के पास दो गुटों में झगड़ा हुआ। इसके बाद सभी रमण छात्रावास आ गए और दोबारा मारपीट हुई। दो छात्रों के सिर पर चोट लगने की

    शिकायत हुई है। विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली थी। प्राथमिक जांच में 11 छात्रों को दोषी पाया गया है जिसमें सात बीटेक तृतीय वर्ष और चार छात्र अंतिम वर्ष के हैं। सभी दोषी छात्रों को 2025-26 के मिड सेमेस्टर एवं विश्वविद्यालय की सभी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया गया।

    सुधार योजना के तहत 15 दिन तक बागवानी करने की सजा दी गई है। विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति अभी जांच कर रही है। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर सभी के बारे में फैसला किया जाएगा।

    इन छात्रों पर हुई कार्रवाई

    उन्होंने बताया कि तृतीय वर्ष के छात्र पार्थ वर्मा (मैकेनिकल), अभिनंदन सिंह सेंगर (प्लास्टिक), अभिषेक (मैकेनिकल), सुधांशु (केमिकल), निर्भय सिंह (आयल टेक्नोलाजी), शशांक सोनी (प्लास्टिक), हर्ष मिश्रा (केमिकल) और फाइनल वर्ष के शिवम सिंह (केमिकल), अखिल कुमार सिंह (इलेक्ट्रानिक्स), सूरज कुमार सोनकर (केमिकल) देव चौधरी (इलेक्ट्रिकल)