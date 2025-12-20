कानपुर में छत पर नवजात मिलने की गुत्थी उलझी, तीन तरफ से रास्ता बंद... CCTV खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा के जरौली फेस वन स्थित मायावती कालोनी में कड़ाके की सर्दी के बीच रात में मकान की छत पर नवजात को कौन फेंक गया? यह सवाल बर्रा थाना पुलिस के लिए अब भी बना हुआ है, जबकि मकान के जाने के लिए तीन तरफ से रास्ता बंद है।

पुलिस कैमरे की मदद से नवजात को फेंकने वाले की तलाश में लगी है। वहीं, शुक्रवार को पुलिस एलएलआर अस्पताल में भर्ती नवजात को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश कर उसे स्वरूप नगर स्थित बाल-शिशु संरक्षण भवन की देखरेख में भेजा दिया।

बर्रा के जरौली फेस वन स्थित मायावती कालोनी में रहने वाले बबलू भदौरिया के मकान की छत में गुरुवार रात एक नवाजात मिला था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह छत पर पहुंचे, जहां वह एक झोले में पड़ा मिला। बच्चा भीषण ठंड के कारण रो रहा था।

इसके बाद बबलू आस-पड़ोस संदीप, अमिता सिंह निशा और किरण के साथ बच्चे को कंबल में लपेटकर नीचे लेकर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एलएलआर अस्पताल के जच्चा-बच्चा केंद्र में भेज दिया था।