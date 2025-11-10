Language
    कानपुर नगर निगम को चार महीनों में वसूलने होंगे 500 करोड़ रुपये, 4000 बकायेदारों को नोटिस जारी

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    कानपुर नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 250 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। साढ़े चार महीने शेष रहने पर 4000 बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अफसरों को वसूली लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम को साढ़े सात सौ करोड़ रुपये वसूलने हैं लेकिन अभी तक 250 करोड़ रुपये ही वसूली हो सकी है। इस वित्तीय वर्ष में साढ़े चार माह बचे हैं। इसको लेकर अभी तक चार हजार बकायेदारों को नोटिस दी गई है।

    साथ ही कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अफसरों को हर हाल में वसूली लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए हैं।

    पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम का वसूली लक्ष्य 500 करोड़ रुपये रखा था, जिसमें 513 करोड़ रुपये वसूली हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपये लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 250 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

    मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सभी को लक्ष्य दिया गया है। साथ ही बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। कुर्की के साथ ही संपत्तियों को सील किया जाएगा।