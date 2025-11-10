कानपुर नगर निगम को चार महीनों में वसूलने होंगे 500 करोड़ रुपये, 4000 बकायेदारों को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम को साढ़े सात सौ करोड़ रुपये वसूलने हैं लेकिन अभी तक 250 करोड़ रुपये ही वसूली हो सकी है। इस वित्तीय वर्ष में साढ़े चार माह बचे हैं। इसको लेकर अभी तक चार हजार बकायेदारों को नोटिस दी गई है।

साथ ही कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अफसरों को हर हाल में वसूली लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम का वसूली लक्ष्य 500 करोड़ रुपये रखा था, जिसमें 513 करोड़ रुपये वसूली हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपये लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 250 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सभी को लक्ष्य दिया गया है। साथ ही बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। कुर्की के साथ ही संपत्तियों को सील किया जाएगा।