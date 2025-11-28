Language
    बकाया नहीं जमा करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई, कानपुर नगर निगम ने 352 लोगों को दिया अल्टीमेटम

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    कानपुर नगर निगम बकायादारों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। जोन तीन ने 352 और बकायादारों को नोटिस जारी किए, जिन पर 6.33 करोड़ रुपये बकाया है। एक दिसंबर से कुर्की की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 750 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य है। महापौर ने अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने के आदेश दिए हैं और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकारी विभागों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम बकाएदारों पर लगातार शिकंजा कंसता जा रहा है। पिछले डेढ़ माह में सभी जोनों ने करीब तीन हजार से ज्यादा बकाएदारों को नोटिस दी है। 40 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है।

    इसी कड़ी में जोन तीन ने 352 और बकाएदारों को नोटिस दी है। इन पर करीब 6.33 करोड़ रुपये बकाया है। एक दिसंबर से कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। बकाया न देने पर संपत्ति सीज की जाएगी।

    चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ रुपये रखा गया है।इसमें अभी तक कुल 250 करोड़ रुपये ही वसूली हो पायी है।पिछले साल राजस्व वसूली लक्ष्य पांच सौ करोड़ रुपये था इसके एवज में नगर निगम ने 513 करोड़ रुपये वसूली की थी।

    महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने राजस्व वसूली से जुड़े अफसरों को आदेश दिए है कि हर हाल में चार माह में वसूली पूरी की जाए। जोनवार और वार्डवार वसूली के शिविर लगाए जाए।साथ ही जिनके बिल गड़बड़ है उनको तुरन्त ठीक करके वसूली की जाए।

    सभी अपर नगर आयुक्तों को आदेश दिए गए है कि हर हफ्ते वसूली की समीक्षा करे।लापरवाही बरतने वाले राजस्व अफसरों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सरकारी विभागों पर बकाया वसूलने के लिए नोटिस दी जा रही है।