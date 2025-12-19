कानपुर में डबल पुलिया से आवास विकास कल्याणपुर तक की सड़क बनेगी मॉडल रोड

जागरण संवाददाता, कानपुर। डबल पुलिया से आवास विकास कल्याणपुर तक सड़क को माडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें ग्रीनबेल्ट, पार्किंग स्पेस, वेडिंग जोन एवं चौराहा का सुंदरीकरण किया जाएगा। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने निरीक्षण के बाद यह घोषणा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने डबल पुलिया के चारों ओर व ग्रीनबेल्ट के अंदर गंदगी देख उन्होंने सफाई नायक कमलेश और सफाईकर्मी सुरेश का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए। डबल पुलिया से नमक फैक्ट्री चैराहा तक सड़क की साइड पटरी पर अतिक्रमण, धूल व कूड़ा फैला मिला। नगर आयुक्त ने कहा कि अवैध रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने के बाद रिक्त साइड पटरी पर ग्रीनबेल्ट विकसित की जाए। जेके मंदिर से पांडुनगर तक तीन जगह भवन निर्माण सामग्री सड़क पर मिली। भवन स्वामियों से यूजर चार्ज वसूलने के आदेश दिए। पांडुनगर पुलिया पर चौराहा के किनारे काफी कूड़ा मिला।