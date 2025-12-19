कानपुर में डबल पुलिया से आवास विकास कल्याणपुर तक की सड़क बनेगी मॉडल रोड
जागरण संवाददाता, कानपुर। डबल पुलिया से आवास विकास कल्याणपुर तक सड़क को माडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें ग्रीनबेल्ट, पार्किंग स्पेस, वेडिंग जोन एवं चौराहा का सुंदरीकरण किया जाएगा। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने निरीक्षण के बाद यह घोषणा की।
उन्होंने डबल पुलिया के चारों ओर व ग्रीनबेल्ट के अंदर गंदगी देख उन्होंने सफाई नायक कमलेश और सफाईकर्मी सुरेश का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए।
डबल पुलिया से नमक फैक्ट्री चैराहा तक सड़क की साइड पटरी पर अतिक्रमण, धूल व कूड़ा फैला मिला। नगर आयुक्त ने कहा कि अवैध रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को हटाया जाए।
अतिक्रमण हटाने के बाद रिक्त साइड पटरी पर ग्रीनबेल्ट विकसित की जाए। जेके मंदिर से पांडुनगर तक तीन जगह भवन निर्माण सामग्री सड़क पर मिली। भवन स्वामियों से यूजर चार्ज वसूलने के आदेश दिए। पांडुनगर पुलिया पर चौराहा के किनारे काफी कूड़ा मिला।
कर्मचारी न होने से कूड़ा उठान का कार्य रुका था, जिसके कारण जाम लग रहा था। उन्होंने जोनल स्वच्छता अधिकारी को आदेश दिए कि कूड़े की उठान सुबह 10 बजे कराई जाए।
मसवानपुर चौराहा से सिलिंडर वाले चौराहा तक सभी रोड लाइट जलती मिलीं। इस पर नगर आयुक्त ने स्विचमैन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए।
रैनबसेरा में लीकेज व प्लास्टर टूटा मिला, मरम्मत के आदेश
नगर आयुक्त ने चुन्नीगंज शेल्टर होम का निरीक्षण किया। परिसर में पाइपलाइन में लीकेज को ठीक कराने के आदेश दिए। शेल्टरहोम में आवश्यकतानुसार रजाई, गद्दे एवं अन्य आवश्यक सामग्री व उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। एलएलआर (हैलट) अस्पताल परिसर स्थित शेल्टर होम के शौचालय का टूटा प्लास्टर ठीक कराने के निर्देश दिए।
