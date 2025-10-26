कानपुर में इंजन ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, ड्रम फटने से इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर के तिलसहरी बुजुर्ग स्थित मोबिल आयल फैक्ट्री में शनिवार रात आग लग गई।स्टोर रूम में आग फैलते ही मोबिल आयल से भरे रखे ड्रम तेज धमाके के साथ फटने लगे। महाराजपुर पुलिस व दमकल की दो गाड़ियों ने लगभग एक घंटे की कड़ी मसक्कत के बाद आग पर काबू पाया।अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है।फैक्ट्री की भी जांच होगी क्योंकि मौके पर कोई नहीं मिला है।फैक्ट्री संचालन से जुड़े अभिलेख भी अभी नहीं मिल पाए हैं।

महाराजपुर के तिलसहरी बुजुर्ग में मेसर्स नारायण दीप केमिकल ऐंड लैब्स नामक मोबिल आयल फैक्ट्री संचालित की जा रही है।शनिवार रात फैक्ट्री में आग लग गई।देखते ही देखते आग अंदर फैल गई और गोदाम तक पहुंच गई।गोदाम में मोबिल आयल से भरे ड्रम रखे थे।आग की चपेट में आकर कई ड्रम तेज धमाके साथ फटने लगे।

आसपास के लोग धमाकों की आवाज सुन सहम गए।महाराजपुर पुलिस व नर्वल और जाजमऊ अग्निशमन केंद्र से दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया।लगभग एक घंटे बाद आग बुझा दी गई।थाना प्रभारी महाराजपुर संजय पांडेय ने बताया दीपावली की छुट्टी के चलते फैक्ट्री बंद थी।कोई कर्मी नहीं था।