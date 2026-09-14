Kanpur News: चोरी के शक में पकड़े गए युवक को पीटने पर चौकी में धरने पर बैठे सपा विधायक, चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, कानपुर। फीलखाना थानाक्षेत्र की सिरकी मोहाल चौकी के बाहर सोमवार दोपहर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ धरना दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने चोरी के शक में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की पट्टे से पिटाई की। विधायक ने युवक का मेडिकल कराकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

घुमनी बाजार निवासी राजेश अग्रवाल, जो द्वारिकाधीश मंदिर के मैनेजर हैं, ने बताया कि शनिवार रात उनके यहां 3.50 लाख रुपये की नकदी और डेढ़ किलो चांदी चोरी हो गई थी। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सीसी फुटेज से अमन अग्रवाल की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

सोमवार दोपहर दो बजे विधायक को सूचना मिली कि अमन को पुलिस ने चोरी के शक में उठाकर पट्टे से पीटा है। इस पर विधायक सिरकी मोहाल चौकी पहुंचे, जहां अमन के स्वजन ने बताया कि पुलिस ने उसे रविवार रात पूछताछ के लिए ले जाकर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने अमन की निर्दोष होने की बात कहते हुए 16-17 वीडियो भी पुलिस को दिए। विधायक ने धरने के दौरान नारेबाजी की और कहा कि लोकतंत्र में पट्टातंत्र नहीं चलेगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि युवक केवल संदिग्ध था, तो उसे पट्टे से क्यों पीटा गया। विधायक का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने कहा था कि वह पांच हजार रुपये और दो चांदी के सिक्के लगाकर चोरी का राजफाश कर देंगे। इस पर उन्होंने चंदा करके पांच हजार रुपये और दो चांदी के सिक्के जुटाए और कहा कि पुलिस अगर चोरी का राजफाश कर देती है तो वह उपहार स्वरूप इसे देंगे।