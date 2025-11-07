कानपुर में मिनी ट्रक चुराकर डलवाया डीजल, ऑनलाइन पेमेंट किया... UPI नंबर ने खोल दी पोल

जागरण संवाददाता, कानपुर। किश्तें नहीं चुका पाने पर बैंक ने मिनी ट्रक खींचकर नीलाम कर दिया तो पूर्व मालिक ने अपने चालक के साथ मिलकर उसे चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें पनकी के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित यार्ड से वाहन चुराते पूर्व मालिक और चालक नजर आ गए। पुलिस आरोपितों को तलाश रही थी लेकिन दोनों हाथ नहीं आ रहे थे।

इस बीच, आरोपितों ने ट्रक में डीजल डलवाकर आनलाइन भुगतान कर दिया। यही सुराग पुलिस के काम आया और यूपीआइ नंबर के आधार पर सर्विलांस के जरिये दोनों को खोज निकाला। आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ ही मिनी ट्रक भी बरामद हो गया है।

कानपुर देहात के भोगनीपुर निवासी दीपक सचान ने एक सप्ताह पहले हैदरगढ़ के ओम मोटर्स से 14 लाख रुपये में एक मिनी ट्रक खरीदा था। एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी एचडीबी ने इसकी नीलामी कराई थी। ट्रक मालिक दीपक ने मिनी ट्रक को पनकी स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित यार्ड में रखा था। एक नवंबर को मिनी ट्रक चोरी हो गया।

सीसी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि मिनी ट्रक के पूर्व मालिक बाराबंकी के फतेहपुर निवासी संदीप कुमार ने ही यहीं के नवाबगंज निवासी अपने चालक अनुज के साथ मिलकर चोरी की है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। इस बीच, पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ने एक पेट्रोल पंप पर मिनी ट्रक में डीजल भरवाया था, जिसका भुगतान उन्होंने यूपीआइ के जरिए किया।

पुलिस ने यूपीआइ से जुड़े मोबाइल नंबर को सर्विलांस के जरिए ट्रैक किया और पांडु नदी पुल से कला का पुरवा जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित संदीप कुमार ने बताया कि वह पूर्व में इस मिनी ट्रक का मालिक था। फाइनेंस की किश्तें समय पर अदा न कर पाने की वजह से चार माह पहले बैंक ने मिनी ट्रक खींच लिया था।