कानपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! पहली बार कॉरिडोर-2 पर दौड़ी मेट्रो, तीन अंडरग्राउंड स्टेशनों से गुजरी, जानें पूरा रूट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर मेट्रो के कारिडोर-2 पर मंगलवार को मेट्रो दौड़ाई गई। सीएसए विश्वविद्यालय परिसर स्थित डिपो से विजय नगर चौराहा स्टेशन के पास बने रैंप तक पहली बार मेट्रो का टेस्ट रन किया गया। मेट्रो ने रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया के अंडरग्राउंड स्टेशनों से सफर तय किया।



उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने कारिडोर-2 के डिपो से विजय नगर चौराहा के पास स्थित रैंप तक डाउनलाइन पर ट्रैक निर्माण और थर्ड रेल इंस्टालेशन का काम पूरा कर लिया। मंगलवार को पहली बार इस सेक्शन पर मेट्रो दौड़ाई गई।

पांच किमी प्रति घंटे की गति से चलाया किया गया टेस्ट रन पहले टेस्ट रन में ट्रेन को पांच किमी प्रति घंटे की कम गति पर मैनुअल मोड में चलाया गया। इस दौरान ट्रैक की स्थिति, बिजली आपूर्ति और विभिन्न तकनीकी प्रणालियों की कार्यक्षमता परखी गई। आगामी चरणों में ट्रेन को आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) और आटोमेटिक ट्रेन आपरेशन (एटीओ) मोड में भी चलाकर जांच की जाएगी। कारिडोर-2 डिपो से विजय नगर चौराहा के पास स्थित रैंप तक अपलाइन पर भी ट्रैक निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।