अब 5 मिनट में ही मिल जाएगी कानपुर मेट्रो की ट्रेन, गुजरात से बनकर आये कॉरिडोर-2 के सभी कोच

जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो के कॉरिडोर-2 (सीएसए-बर्रा-8) की 10वीं और अंतिम ट्रेन सीएसए परिसर स्थित कॉरिडोर-2 डिपो में आ गई। कॉरिडोर-2 के लिए निर्धारित सभी 10 ट्रेनें यहां आ गईं हैं। सितंबर 2025 में गुरुदेव चौराहा स्थित मेट्रो डिपो में कॉरिडोर-1 के लिए निर्धारित सभी 29 मेट्रो की आपूर्ति हो चुकी थी।

इस तरह मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के लिए निर्धारित सभी 39 मेट्रो आ चुकी हैं। ये सभी ट्रेनें ‘मेक इन इंडिया’ के तहत गुजरात के सावली स्थित मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट में बनी हैं। कानपुर मेट्रो के जनसंपर्क अधिकारी पंचानन मिश्रा ने कहा कि मेट्रो के कॉरिडोर-1 (आइआइटी-नौबस्ता) के बाद अब कॉरिडोर-2 (सीएसए-बर्रा-8) के लिए भी सभी मेट्रो आ गई हैं। यह भी पढ़ें- नवरात्र में IIT से नौबस्ता तक शुरू होगी कानपुर मेट्रो, PMO से मिली हरी झंडी; जानें रूट और किराया जल्द ही कॉरिडोर-1 पर मेट्रो आइआइटी से नौबस्ता तक जाएगी। दूसरी ओर कॉरिडोर 2 में सीएसए से बर्रा-8 तक के संचालन के लिए मेट्रो आ गई है। आइआइटी से नौबस्ता तक हर 5 मिनट पर मिलेगी मेट्रो दीपावली तक नौबस्ता तक मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये सेवाएं बढ़ाने के लिए 8 और मेट्रो को लगाया जाएगा। नौबस्ता तक मेट्रो शुरू होने के बाद यात्रियों को अब हर 5 मिनट छह सेकेंड पर मेट्रो की सुविधा मिलेगी।