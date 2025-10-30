Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता के बीच पटरी बिछाने का काम किया पूरा, बनेंगे 4 क्रॉसओवर

    By Rajeev Saxena Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    कानपुर मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता तक 5.3 किमी एलिवेटेड रूट पर पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें चार क्रासओवर भी बनाए गए। इस रूट पर बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता स्टेशन बन रहे हैं। साथ ही, कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप तक भूमिगत रूट पर भी पटरी बिछाई जा रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता स्टेशन तक 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट पर पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस सेक्शन पर ट्रैक निर्माण के साथ ही चार क्रासओवर भी बनाए गए हैं।

    इस एलिवेटेड रूट पर पांच स्टेशन बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से स्वदेशी काटन मिल रैंप तक भूमिगत रूट पर भी पटरी बिछाई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेट्रो के पहले कारिडोर में आइआइटी से नौबस्ता के बीच रूट बनाया जा रहा है। इसमें बारादेवी से नौबस्ता के बीच ट्रैक निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस रूट पर अप और डाउन दोनों ही लाइन पर ट्रैक की ढलाई गुरुवार को पूरी कर ली गई।

    ट्रैक निर्माण के दौरान 18 मीटर लंबी 1,150 पटरियों को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि पहले कारिडोर में काम तेजी से चल रहा है। टीम नौबस्ता स्टेशन तक मेट्रो के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास में जुटी है।