कानपुर में मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता के बीच पटरी बिछाने का काम किया पूरा, बनेंगे 4 क्रॉसओवर

जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता स्टेशन तक 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट पर पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस सेक्शन पर ट्रैक निर्माण के साथ ही चार क्रासओवर भी बनाए गए हैं। इस एलिवेटेड रूट पर पांच स्टेशन बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से स्वदेशी काटन मिल रैंप तक भूमिगत रूट पर भी पटरी बिछाई जा रही है।

मेट्रो के पहले कारिडोर में आइआइटी से नौबस्ता के बीच रूट बनाया जा रहा है। इसमें बारादेवी से नौबस्ता के बीच ट्रैक निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस रूट पर अप और डाउन दोनों ही लाइन पर ट्रैक की ढलाई गुरुवार को पूरी कर ली गई।