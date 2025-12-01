Language
    मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप के बीच सुरंग में ट्रैक ढलाई का काम किया शुरू

    By Rajeev Saxena Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    कानपुर मेट्रो ने सेंट्रल स्टेशन से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप तक अपलाइन सुरंग में ट्रैक की ढलाई शुरू कर दी है। लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में रेल पटरी बिछाने और वेल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। अब यहां थर्ड रेल लगाई जाएगी, और जल्द ही डाउनलाइन सुरंग में भी पटरी बिछाने का कार्य शुरू होगा।    

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन से स्वदेशी काटन मिल रैंप के बीच अपलाइन सुरंग में ट्रैक की ढलाई का कार्य शुरू कर दिया है। करीब तीन किलोमीटर इस हिस्से में रेल पटरी बिछाने और वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है। अब यहां थर्ड रेल लगाई जाएगी। जल्द ही डाउन लाइन सुरंग में भी रेल पटरी बिछाने का काम होगा।

    उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि ट्रैक की ढलाई का काम शुरू हो गया है। बारादेवी से नौबस्ता तक 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन में ट्रैक निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है।