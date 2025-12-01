मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप के बीच सुरंग में ट्रैक ढलाई का काम किया शुरू
कानपुर मेट्रो ने सेंट्रल स्टेशन से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप तक अपलाइन सुरंग में ट्रैक की ढलाई शुरू कर दी है। लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में रेल पटरी बिछाने और वेल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। अब यहां थर्ड रेल लगाई जाएगी, और जल्द ही डाउनलाइन सुरंग में भी पटरी बिछाने का कार्य शुरू होगा।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि ट्रैक की ढलाई का काम शुरू हो गया है। बारादेवी से नौबस्ता तक 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन में ट्रैक निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है।
