मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप के बीच सुरंग में ट्रैक ढलाई का काम किया शुरू

जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन से स्वदेशी काटन मिल रैंप के बीच अपलाइन सुरंग में ट्रैक की ढलाई का कार्य शुरू कर दिया है। करीब तीन किलोमीटर इस हिस्से में रेल पटरी बिछाने और वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है। अब यहां थर्ड रेल लगाई जाएगी। जल्द ही डाउन लाइन सुरंग में भी रेल पटरी बिछाने का काम होगा।