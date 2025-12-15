कानपुर मेट्रो को बिजली बचाने के लिए मिला 'सर्टिफिकेट आफ मेरिट', राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर दिया सम्मान
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कानपुर मेट्रो को ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिष्ठित पुरस्कार कानपुर मेट्रो को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसी) के एमडी सुशील कुमार को सर्टिफिकेट आफ मेरिट दिया।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) यह पुरस्कार देता है। इससे पहले साल 2019 और 2021 में यूपीएमआरसी के लखनऊ मेट्रो को मेट्रो रेलवे सेक्टर में प्रथम पुरस्कार और सर्टिफिकेट आफ मेरिट से सम्मानित किया जा चुका है।
यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश मेट्रो ने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अब तक ऊर्जा खपत में लगभग 39 प्रतिशत की कमी की है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है।
