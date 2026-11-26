जागरण संवाददाता, कानपुर। अंडरवर्ल्ड डान दाउद इब्राहिम के रिश्तेदार व मुंबई के ड्रग माफिया खयामुद्दीन उर्फ खय्याम के दाहिने हाथ रिजवान के जेल जाने के बाद सिंडिकेट में बदलाव आ गया। अब ड्रग्स तस्करी के सिंडिकेट के अरबाज कट्टा और साथी हसीन ने उत्तर प्रदेश के जिलों व मुंबई में मेफेड्रोन की तस्करी का काम संभाल लिया है।

अरबाज और हसीन बाबूपुरवा, मछरिया, कर्नलगंज, जाजमऊ समेत क्षेत्रों के गुर्गों को शामिल कर उनके जरिए बाइक, कार, रोडवेज और ट्रेन से मेफेड्रोन की तस्करी करा रहे हैं, लेकिन गुर्गों को ये नहीं पता होता था कि वह कौन सा ड्रग्स सप्लाई करने जा रहे हैं। खय्याम 28 अक्टूबर को एक शादी में शामिल होने परिवार संग बाबूपुरवा आया था।

पुलिस को रिजवान के मोबाइल फोन में उसकी टिकट भी मिली थी। पुलिस अब तक रिजवान, नजमुद्दीन, शाहजहांपुर के हाजिद अली, फर्रुखाबाद के रेहान कुरैशी और ऋषभ को जेल भेज चुकी है, जिनके पास से 750 ग्राम मेफेड्रोन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 7.50 करोड़ बताई गई है।