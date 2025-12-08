Language
    माया बिल्डर से जुड़े नगर निगम-KDA और PWD के टेंडरों की हो रही जांच, ब्लैकलिस्ट में है फर्म

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    कानपुर में केडीए ने माया बिल्डर को काली सूची में डाला क्योंकि उसने फायर फाइटिंग सिस्टम के टेंडर में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाए थे। नगर निगम में भी प् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जवाहरपुरम और शताब्दी आवासीय योजना में फायर फाइटिंग सिस्टम के 10 करोड़ रुपये के टेंडर में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाने में केडीए ने माया बिल्डर को काली सूची में डाल दिया है। ऐसे ही नगर निगम में हाट मिक्स प्लांट में देहात से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में पांच ठेकेदारों पर कार्रवाई हो चुकी है।

    लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे है। माया बिल्डर से जुड़े नगर निगम, केडीए और पीडब्ल्यूडी में टेंडरों की छानबीन कराई जा रही है। साथ ही पुराने हुए कार्यों की भी जांच शुरू कराई जा रही है।

    फर्जी दस्तावेज लगाकर टेंडर लेने का मामला लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर संबंधित विभागों के आला अफसरों ने अब हर टेंडर के दस्तावेजों की जांच शुरू की है, ताकि फर्जी दस्तावेज लगाकर टेंडर न ले लिए जाएं।

    वर्तमान समय में केडीए करीब 900 करोड़ रुपये के टेंडर करा रहा है या होने जा रहे है। इसमें करोड़ों रुपये के एक-एक टेंडर है। इसको लेकर उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने अफसरों को आदेश दिए हैं कि एक-एक दस्तावेज की छानबीन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए।