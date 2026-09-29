Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

🌾 गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2600 - 2700

आर.आर. 21 2750 - 2800

गेहूं फार्म 2850 - 2900

जौ 2600 - 2700

बेझर -

ज्वार 2100 - 3000

बाजरा 2000 - 2100

मकाई 2000 - 2100

🌱 दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 6400 - 6500

अरहर 6400 - 6600

मसूर 5800 - 6000

मटर 4400 - 4500

उड़द हरा 8800 - 9200

उड़द काला 7000 - 8300

मूंग 7300 - 7500

🥣 दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 12700 - 12800

अरहर स्पेशल 10400 - 10500

चना दाल 7900 - 8000

मटर दाल 5400 - 5550

मसूर मलका 7050 - 7100

मसूर दाल 7275 - 7325

उड़द दाल 8200 - 13200

उड़द धोवा 9000 - 11000

मूंग दाल 7800 - 9200

मूंग धोवा 8500 - 10000

🍚 चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800 - 4000

बासमती 1 नं. 10500 - 11000

सेला 3000 - 4000

बासमती 2 नं. 7000 - 8000

📦 आटा-मैदा-सूजी (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1580 - 1600

मैदा 1610 - 1660

सूजी 1660 - 1700

🌻 तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 7600 - 7650

अलसी 6900 - 7000

अण्डी 5100 - 5200

तिल्ली 8000 - 11000

मूंगफली दाना शिवपुरी 11600 - 12600

मूंगफली दाना बटाली 11500 - 13500

सेहुंआ 5000 - 5500

🛢️ तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू तेल 17700 - 17800

अलसी तेल 16300 - 16400

अण्डी तेल 14300 - 16400

सरसों खली 3000 - 3100

अलसी खली 7800 - 7900

अण्डी खली 1400 - 1450

🥫 वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी

वनस्पति (बावर्ची / मयूर) (प्रति 15 ली.) 2200 - 2199

मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900 - 6000

देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900 - 6000

शक्कर दाना M.30 (प्रति क्विंटल) 4900 - 5000

देशी घी (खुर्जा) (प्रति क्विंटल) 72000 - 72500

देशी घी (औरैय्या) (प्रति क्विंटल) 69000 - 70000

देशी घी (माधौगढ़) (प्रति क्विंटल) 70000 - 71000

📦 बारदाना, सुतली एवं रुई

बारदाना (3 वी.एस.) 5200 - 6500

बारदाना (हरा पट्टा) 7000 - 7200

बारदाना (बीटी) 8600 - 8800

सुतली (72 इंच) (प्रति क्विंटल) 17500 - 18500

सुतली (90 इंच) (प्रति क्विंटल) 20000 - 21000

रुई (देशी बंगाल) (प्रति क्विंटल) 15000 - 15500

💎 सराफा बाजार (चांदी / सोना)

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 228600

चांदी सिक्का (प्रति नग) 2300 - 2400

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 151200