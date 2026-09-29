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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 29 Sep 2026 08:08 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में आज चने, लाही और सरसों कोल्हू तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई। वहीं, सराफा ...और पढ़ें

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HighLights

  1. चने की कीमतों में सुधार, 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचा

  2. लाही और सरसों कोल्हू तेल के भाव में तेजी दर्ज की गई

  3. चांदी और सोने के भाव में गिरावट, सराफा बाजार टूटा

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Bazar Bhav Today: खुले थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां चने की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया और यह बढ़कर 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, वहीं उड़द, अरहर और मूंग के भाव स्थिर रहे।

तिलहन बाजार में लाही और सरसों कोल्हू तेल में तेजी देखी गई। दूसरी ओर, सराफा बाजार में गिरावट का रुख रहा; चांदी 999 टंच घटकर 2,28,600 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 1,51,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। व्यापारी और खरीदार नीचे दी गई तालिका में गल्ला, दाल, तेल और सराफा के ताजा भाव देख सकते हैं।

 

कानपुर बाजार भाव - Kanpur Wholesale Market Rates

जिंस / सामान (इकाई) भाव (रुपये में)
🌾 गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600 - 2700
आर.आर. 21 2750 - 2800
गेहूं फार्म 2850 - 2900
जौ 2600 - 2700
बेझर -
ज्वार 2100 - 3000
बाजरा 2000 - 2100
मकाई 2000 - 2100
🌱 दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6400 - 6500
अरहर 6400 - 6600
मसूर 5800 - 6000
मटर 4400 - 4500
उड़द हरा 8800 - 9200
उड़द काला 7000 - 8300
मूंग 7300 - 7500
🥣 दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12700 - 12800
अरहर स्पेशल 10400 - 10500
चना दाल 7900 - 8000
मटर दाल 5400 - 5550
मसूर मलका 7050 - 7100
मसूर दाल 7275 - 7325
उड़द दाल 8200 - 13200
उड़द धोवा 9000 - 11000
मूंग दाल 7800 - 9200
मूंग धोवा 8500 - 10000
🍚 चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800 - 4000
बासमती 1 नं. 10500 - 11000
सेला 3000 - 4000
बासमती 2 नं. 7000 - 8000
📦 आटा-मैदा-सूजी (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580 - 1600
मैदा 1610 - 1660
सूजी 1660 - 1700
🌻 तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7600 - 7650
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 5100 - 5200
तिल्ली 8000 - 11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600 - 12600
मूंगफली दाना बटाली 11500 - 13500
सेहुंआ 5000 - 5500
🛢️ तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू तेल 17700 - 17800
अलसी तेल 16300 - 16400
अण्डी तेल 14300 - 16400
सरसों खली 3000 - 3100
अलसी खली 7800 - 7900
अण्डी खली 1400 - 1450
🥫 वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी
वनस्पति (बावर्ची / मयूर) (प्रति 15 ली.) 2200 - 2199
मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900 - 6000
देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900 - 6000
शक्कर दाना M.30 (प्रति क्विंटल) 4900 - 5000
देशी घी (खुर्जा) (प्रति क्विंटल) 72000 - 72500
देशी घी (औरैय्या) (प्रति क्विंटल) 69000 - 70000
देशी घी (माधौगढ़) (प्रति क्विंटल) 70000 - 71000
📦 बारदाना, सुतली एवं रुई
बारदाना (3 वी.एस.) 5200 - 6500
बारदाना (हरा पट्टा) 7000 - 7200
बारदाना (बीटी) 8600 - 8800
सुतली (72 इंच) (प्रति क्विंटल) 17500 - 18500
सुतली (90 इंच) (प्रति क्विंटल) 20000 - 21000
रुई (देशी बंगाल) (प्रति क्विंटल) 15000 - 15500
💎 सराफा बाजार (चांदी / सोना)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 228600
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2300 - 2400
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 151200
गिन्नी (प्रति नग) 112500 - 113000
 

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