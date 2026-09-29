ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो में कानपुर का जलवा: विदेशियों को भाया कानपुर का चमड़ा, अफ्रीका और एशिया से ऑर्डर की झड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। तमाम अनिश्चितताओं के भंवर में जूझ रहे शहर के चर्म उत्पाद निर्यात कारोबार को ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो से संजीवनी मिलने की उम्मीद जागी है। इसकी मदद से देशी ही नहीं विदेशी साझेदार साथ आने को तैयार हैं और कारोबार को पंख लखनऊ की आस बलवती हो गई है। शुरुआती आर्डर ही 20 से 25 लाख तक के मिलने से कारोबारियों के चेहरों पर रौनक दिखने लगी है। अब उनका प्रयास इन्हीं संपर्कों को मजबूती से जोड़ने का रहेगा ताकि अगले एक साल में कारोबार कई गुना बढ़ सकता है।

इस बार ट्रेड शो में कानपुर के उद्यमियों को अमेरिका और यूरोप के पारंपरिक बाजारों के साथ अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के नए खरीदारों से भी सीधे संपर्क का अवसर मिला है। करीब 90 देशों से 600 विदेशी खरीदारों के पहुंचने से बिजनेस टू बिजनेस बातचीत को गति मिली है।

खास बात है कि इस मेले में अफ्रीका, जापान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, इथियोपिया, सूडान, केन्या, ग्वाटेमाला उज्बेकिस्तान, वियतनाम जैसे देशों से आए बिजनेस प्रतिनिधि केवल माल देखने तक सीमित नहीं हैं। उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन और कीमत को परखने के बाद थोक खरीद की बातचीत कर रहे हैं।

ज्यादातर कारोबारियों को खरीदारों से 20 से 25 लाख रुपये तक के आर्डर मिले हैं। उज्बेकिस्तान से आए खरीदारों ने की-चेन, काइन पर्स, बेल्ट, शूज और अन्य छोटे लेदर आर्टिकल्स में रुचि दिखाई, जबकि अफ्रीकी देशों के खरीदारों ने पाकेट्स और कस्टम डिजाइन वाले लेदर गुड्स के लिए बड़ी मात्रा में खरीद की बातचीत की। कई ग्राहकों ने शुरुआत में 500-500 पीस के आर्डर देकर भविष्य में आपूर्ति के बारे में पूछा है।

नए बाजारों से पूरे साल कारोबार की उम्मीद कारोबारियों का कहना है कि ट्रेड शो में मिले आर्डर को केवल तत्काल बिक्री के रूप में नहीं देखा जा रहा है। विदेशी खरीदारों के साथ बने संपर्क से दोबारा आर्डर और नियमित सप्लाई की संभावना बढ़ी है। मेले में आए ग्राहकों ने चीनी उत्पादों के मुकाबले भारतीय लेदर गुडस को प्राथमिकता दी है। अफ्रीकी खरीदारों का कहना है कि चीन के उत्पाद की कीमत भले कम हो, लेकिन टिकाऊपन और फिनिश के मामले में कानपुर के उत्पाद ज्यादा अच्छे हैं।