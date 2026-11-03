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Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 3 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 03 Nov 2026 07:04 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 3 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में 3 नवंबर के थोक बाजार भाव जारी

  2. गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा दाम

  3. सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं के भी रेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 3 Nov: कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।

दालों में अरहर फूल का भाव 13700 से 13800 रुपये तथा अरहर स्पेशल 10800 से 10900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल में बासमती नंबर-1 के दाम 10500 से 11000 रुपये रहे। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। तेल में सरसों कोल्हू का भाव 19300 से 19400 रुपये रहा। शक्कर एम.30 के भाव 6300 से 6400 रुपये दर्ज किए गए। देशी घी में खुर्जा 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 181000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 141000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 

कानपुर का बाजार भाव

कानपुर, मंगलवार | थोक बाजार के भाव

🌾 गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस

भाव (रुपये)

गेहूं दड़ा

2800–2825

आर.आर. 21

2850–2900

गेहूं फार्म

3000–3100

जौ

2900–3000

बेझर

ज्वार

2100–3000

बाजरा

2300–2400

मकाई

2300–2400

🫘 दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस

भाव (रुपये)

चना

6700–6800

अरहर

6900–7000

मसूर

5800–6000

मटर

4300–4400

उड़द हरा

8800–9600

उड़द काला

7000–8600

मूंग

7500–8000
🥣 दाल (प्रति क्विंटल)
दाल भाव (रुपये)
अरहर फूल 13700–13800
अरहर स्पे. 10800–10900
चना दाल 8500–8600
मटर दाल 5300–5400
मसूर मलका 6950–7000
मसूर दाल 7150–7200
उड़द दाल 8500–13500
उड़द धोवा 10000–12000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000
🍚 चावल (प्रति क्विंटल)
चावल भाव (रुपये)
अरवा 2800–4000
बासमती नंबर-1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर-2 7000–8000
🥖 आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
वस्तु भाव (रुपये)
आटा 1600–1650
मैदा 1610–1660
सूजी 1700–1730
🌻 तिलहन (प्रति क्विंटल)
तिलहन भाव (रुपये)
लाही 8200–8300
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–15200
मूंगफली दाना शिवपुरी 11800–12800
बटाली 11500–13000
सेहुंआ 5000–5500
🛢️ तेल (प्रति क्विंटल)
तेल भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 19300–19400
अलसी 19400–19500
अंडी 18400–18500
🌿 खली (प्रति क्विंटल)
खली भाव (रुपये)
सरसों 3400–3450
अलसी 6900–7000
अंडी 1400–1450
🧈 वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2160–2157
मयूर 2160–2157
🍯 गुड़ (प्रति क्विंटल)
गुड़ भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5550–5650
देशी भेली 5550–5650
🍬 शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
शक्कर भाव (रुपये)
एम.30 6300–6400
🥛 देशी घी (प्रति क्विंटल)
घी भाव (रुपये)
खुर्जा 73000–73500
औरैय्या 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000
📦 बारदाना
प्रकार भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी
🧵 सुतली (प्रति क्विंटल)
सुतली भाव (रुपये)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000
🧶 रुई (प्रति क्विंटल)
रुई भाव (रुपये)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500–16600
💰 सराफा बाजार
वस्तु भाव (रुपये)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 181000
सिक्का (प्रति नग) 2100–2300
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 141000
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 105000–105500

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