Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 3 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 3 Nov: कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।

दालों में अरहर फूल का भाव 13700 से 13800 रुपये तथा अरहर स्पेशल 10800 से 10900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल में बासमती नंबर-1 के दाम 10500 से 11000 रुपये रहे। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। तेल में सरसों कोल्हू का भाव 19300 से 19400 रुपये रहा। शक्कर एम.30 के भाव 6300 से 6400 रुपये दर्ज किए गए। देशी घी में खुर्जा 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।