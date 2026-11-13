Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 13 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडियों में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों के भाव में कारोबार हुआ। गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं फार्म के भाव 3000 से 3100 रुपये तक पहुंचे। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये रहा। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों का कोल्हू तेल 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं, चावल, आटा-मैदा, गुड़, शक्कर और देशी घी के भी भाव दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 183700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 139800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।Z