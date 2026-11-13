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Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 13 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 13 Nov 2026 07:40 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 13 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. गेहूं दड़ा 2800-2850 रुपये, आरआर-21 गेहूं 2900-2950 रुपये प्रति क्विंटल

  2. चांदी 999 टंच 183700 रुपये, सोना बिस्कुट 139800 रुपये प्रति 10 ग्राम

  3. दलहन, तिलहन, चावल, आटा-मैदा, गुड़, शक्कर के भी भाव दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडियों में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों के भाव में कारोबार हुआ। गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं फार्म के भाव 3000 से 3100 रुपये तक पहुंचे। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये रहा। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों का कोल्हू तेल 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं, चावल, आटा-मैदा, गुड़, शक्कर और देशी घी के भी भाव दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 183700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 139800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।Z

कानपुर मंडी के थोक बाजार भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2800-2850
आर.आर. 21 2900-2950
गेहूं फार्म 3000-3100
जौ 2900-3000
बेझर
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2300-2400
मकाई 2300-2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
चना 6700-6800
अरहर 6900-7000
मसूर 5800-6000
मटर 4300-4400
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

दाल भाव (रुपये)
अरहर फूल 13500-13600
अरहर स्पेशल 10700-10800
चना दाल 8600-8650
मटर दाल 5400-5450
मसूर मलका 6950-7000
मसूर दाल 7150-7200
उड़द दाल 8500-13500
उड़द धोवा 10000-12000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

उत्पाद भाव (रुपये)
आटा 1600-1650
मैदा 1610-1660
सूजी 1700-1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
लाही 8200-8300
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-15200
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12500
मूंगफली दाना बटाली 11500-12800
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

तेल भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 19500-19600
अलसी 19400-19500
अंडी 18400-18500

खली (प्रति क्विंटल)

खली भाव (रुपये)
सरसों 3450-3500
अलसी 6800-7000
अंडी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2050-2047
मयूर 2050-2047

गुड़ (प्रति क्विंटल)

गुड़ भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5550-5650
देशी भेली 5550-5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
एम.30 6100-6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

घी भाव (रुपये)
खुर्जा 73000-73500
औरैया 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000

बारदाना

प्रकार भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

सुतली भाव (रुपये)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000

सराफा बाजार

वस्तु भाव (रुपये)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 183700
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2100-2200
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 139800
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 104100-104600

स्रोत: उपलब्ध कराए गए बाजार भाव

 

 

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