कानपुर बाजार भाव अपडेट: दालें और सरसों तेल हुआ स्थिर, चांदी 2.28 लाख के पार, देखें पूरी रेट लिस्ट
कानपुर की थोक मंडी और सर्राफा बाजार में शनिवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में ...और पढ़ें
HighLights
अरहर दाल 13,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंची
सरसों कोल्हू तेल 17,700-17,800 रुपये पर स्थिर
चांदी 2.28 लाख, सोना 1.51 लाख रुपये पर कारोबार
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडी और सर्राफा बाजार में शनिवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला और महत्वपूर्ण फेरबदल देखने को मिला। बाजार में गेहूं दड़ा रुपये 2600-2700 और चना रुपये 6650-6700 प्रति क्विंटल के स्तर पर बना रहा, जबकि दलहन सेगमेंट में अरहर दाल रुपये 13,000 प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर गई। खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू तेल रुपये 17,700-17,800 प्रति क्विंटल पर स्थिर दिखा।
दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए भारी हलचल रही; चांदी 999 टंच रुपये 2,28,500 प्रति किग्रा के उच्च स्तर पर कारोबार करती दिखी, जबकि सोना बिस्कुट रुपये 1,51,500 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। खुदरा व थोक व्यापारियों के लिए बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है, लेकिन वैश्विक व स्थानीय मांग के चलते दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।
कानपुर का बाजार भाव
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6650-6700
|अरहर
|6700-6800
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|13000-13100
|अरहर स्पेशल
|10700-10800
|चना दाल
|8350-8400
|मटर दाल
|5400-5500
|मसूर मलका
|7100-7200
|मसूर दाल
|7300-7400
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7700-7800
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-12000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13500
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17700-17800
|अलसी
|16300-16400
|अण्डी
|14300-16400
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2200-2199
|मयूर
|2200-2199
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|—
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा बाजार
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|228500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|151500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|112800-113300