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कानपुर बाजार भाव अपडेट: दालें और सरसों तेल हुआ स्थिर, चांदी 2.28 लाख के पार, देखें पूरी रेट लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:40 PM (IST)

कानपुर की थोक मंडी और सर्राफा बाजार में शनिवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. अरहर दाल 13,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंची

  2. सरसों कोल्हू तेल 17,700-17,800 रुपये पर स्थिर

  3. चांदी 2.28 लाख, सोना 1.51 लाख रुपये पर कारोबार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडी और सर्राफा बाजार में शनिवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला और महत्वपूर्ण फेरबदल देखने को मिला। बाजार में गेहूं दड़ा रुपये 2600-2700 और चना रुपये 6650-6700 प्रति क्विंटल के स्तर पर बना रहा, जबकि दलहन सेगमेंट में अरहर दाल रुपये 13,000 प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर गई। खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू तेल रुपये 17,700-17,800 प्रति क्विंटल पर स्थिर दिखा।

दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए भारी हलचल रही; चांदी 999 टंच रुपये 2,28,500 प्रति किग्रा के उच्च स्तर पर कारोबार करती दिखी, जबकि सोना बिस्कुट रुपये 1,51,500 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। खुदरा व थोक व्यापारियों के लिए बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है, लेकिन वैश्विक व स्थानीय मांग के चलते दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।  

कानपुर का बाजार भाव

कानपुर, शनिवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
वस्तु भाव (रुपये)
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6650-6700
अरहर 6700-6800
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 13000-13100
अरहर स्पेशल 10700-10800
चना दाल 8350-8400
मटर दाल 5400-5500
मसूर मलका 7100-7200
मसूर दाल 7300-7400
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-12000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
मूंगफली दाना बटाली 11500-13500
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17700-17800
अलसी 16300-16400
अण्डी 14300-16400
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2200-2199
मयूर 2200-2199
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम.30 4900-5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 15000-15500
सराफा बाजार
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 228500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 151500
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 112800-113300

 

 

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