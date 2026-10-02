Kanpur में 4 दिन से लापता थी LLB छात्रा, रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला सड़ा गला शव, पुरुष मित्र पर हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर के दबौली वेस्ट में कानपुर-झांसी रेलवे लाइन किनारे करीब 15 फिट नीचे घनी झाड़ियों में चार दिन से लापता 23 वर्षीय एलएलबी छात्रा रुचि पाल उर्फ स्वाति का शव मिला। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही थी, तभी स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

स्वजन ने पुलिस पर आरोपितों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। हंगामे की सूचना पर एसीपी बाबूपुरवा वीरेंद्र विक्रम सर्किल के थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद स्वजन शांत हुए। दबौली वेस्ट निवासी विमल कुमार पाल चाय की दुकान चलाते हैं। परिवार में पत्नी बुद्धि देवी, बेटा विनय और बेटी रुचि पाल उर्फ स्वाति थी। रुचि एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मां बुद्धि देवी ने बताया कि 28 सितंबर की शाम करीब छह बजे रुचि घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी।

काफी तलाश के बाद भी पता न चलने पर स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शक के आधार पर रुचि के पुरुष मित्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि, पूछताछ के बाद भी युवती का पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस के साथ स्वजन भी उसकी तलाश में जुटे थे।

शुक्रवार को रुचि के चाचा शैलेश रेलवे ट्रैक किनारे उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ट्रैक के पास रुचि की चप्पल पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास तलाश शुरू की। करीब 15 फिट नीचे घनी झाड़ियों में रुचि का शव पड़ा मिला।

बेटी की मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने रुचि के पुरुष मित्र और उसके साथी पर उसे बुलाकर हत्या करने और शव झाड़ियों में फेंकने की आशंका जताई। स्वजन ने पुलिस पर आरोपितों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।