कानपुर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, अखिलेश यादव भाजपा में शामिल होना चाहते थे

जागरण संवाददाता, कानपुर। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को तीखा पलटवार किया। बेनाझाबर स्थित टीएसएच में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ‘नमो सेवा, अनकही कहानियां’ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मौर्य से जब राकेश सचान के सपा में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमसे मिले थे, भाजपा में शामिल होने के लिए।

उपमुख्यमंत्री के इस बयान से राकेश सचान और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, मौर्य ने अपने दावे के समर्थन में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। उनका बयान ऐसे समय आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और नेताओं के दल बदलने तथा मुलाकातों को लेकर अटकलों का दौर जारी है।

मौर्य ने इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ है। आरोप लगाया कि सपा का पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफिया और दंगाइयों को संरक्षण देने वाला मंच है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं लौट पाएगी।