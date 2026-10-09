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Kanpur Mandi Bhav: 9 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 09 Oct 2026 08:58 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 9 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

यह एक प्रतीकात्मक तस्वीर है।

यह एक प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. कानपुर मंडी में 9 अक्टूबर 2026 के ताजा भाव

  2. गेहूं, दालों, तेलों और चावल के थोक मूल्य

  3. सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं के वर्तमान दाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये और चना दाल 8900 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

सरसों के तेल का थोक भाव 18200 से 18300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 153400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यहां पढ़ें कानपुर के प्रमुख बाजारों में अनाज, दाल, तेल, घी और सोना-चांदी के ताजा थोक भाव। 

 

कानपुर, शुक्रवार मंडी भाव| सभी भाव रुपये में

गल्ला (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2600–2700
आर.आर. 21 2750–2800
गेहूं फार्म 2850–2900
जौ 2600–2700
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2000–2100
मकई 2000–2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
चना 6700–6800
अरहर 6700–6800
मसूर 5800–6000
मटर 4400–4500
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000

दाल (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
अरहर फूल 13400–13500
अरहर स्पेशल 10600–10700
चना दाल 8900–9000
मटर दाल 5450–5500
मसूर मलका 7100–7150
मसूर दाल 7375–7425
उड़द दाल 8200–13200
उड़द धोवा 9000–11000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000

चावल (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

वस्तु थोक भाव (₹)
आटा 1580–1600
मैदा 1610–1660
सूजी 1660–1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 8000–12000
मूंगफली दाना, शिवपुरी 11600–12600
मूंगफली दाना, बटाली 11500–13500
सेहुंआ 5000–5500

तेल (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18200–18300
अलसी 17700–17800
अंडी 14300–16400

खली (प्रति क्विंटल)

वस्तु थोक भाव (₹)
सरसों 3450–3500
अलसी 6700–6800
अंडी 1400–1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड थोक भाव (₹)
बावर्ची 2200–2199*
मयूर 2200–2199*
 

गुड़ और शक्कर

वस्तु थोक भाव (₹)
मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900–6000
देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900–6000
एम.30 शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) 5100–5300

देशी घी (प्रति क्विंटल)

स्थान थोक भाव (₹)
खुर्जा 73000–73500
औरैया 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना

प्रकार थोक भाव (₹)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000

रुई (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
गुजरात 797
देशी बंगाल 15900–16000

कानपुर सराफा बाजार भाव

चांदी और सोना

वस्तु भाव (₹)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा) उल्लेख नहीं
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 228500
सिक्का (प्रति नग) 2450–2550
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 153400
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) उल्लेख नहीं
गिन्नी (प्रति नग) 114250–114750

नोट: बाजार भावों में स्थान, गुणवत्ता और कारोबार के अनुसार अंतर हो सकता है। प्रकाशन से पहले अस्पष्ट या असामान्य भावों की पुष्टि कर लें।

 

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