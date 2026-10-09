Kanpur Mandi Bhav: 9 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये और चना दाल 8900 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

सरसों के तेल का थोक भाव 18200 से 18300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 153400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यहां पढ़ें कानपुर के प्रमुख बाजारों में अनाज, दाल, तेल, घी और सोना-चांदी के ताजा थोक भाव।