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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 02 Oct 2026 09:28 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न और दलहन के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। चना, अरहर और तिल्ली ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न और दलहन के भाव में उतार-चढ़ाव।

  2. चना, अरहर और तिल्ली के भाव में मामूली बदलाव दर्ज हुआ।

  3. गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर बने रहे।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न और दलहन के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चना 6500 से 6600 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रही। मसूर और मटर के भाव में खास बदलाव नहीं हुआ। उड़द, मूंग और अन्य दलहनों के भाव भी स्थिर दायरे में रहे। दालों में चना दाल 8250 से 8350 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि अरहर फूल 12700 से 12800 रुपये के भाव पर बिकी।

तिलहन बाजार में तिल्ली के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 8000 से 11500 रुपये प्रति क्विंटल रही। मूंगफली दाना के भाव अलग-अलग किस्मों के अनुसार 11500 से 13500 रुपये तक रहे। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी के भाव में भी खास बदलाव नहीं हुआ। बाजार में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे। 

 

वस्तु

थोक भाव

कानपुर बाजार भाव — शुक्रवार
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6500-6600
अरहर 6700-6800
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12700-12800
अरहर स्पेशल 10400-10500
चना दाल 8250-8350
मटर दाल 5400-5450
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7275-7325
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7600-7650
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
मूंगफली दाना बटाली 11500-13500
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17700-17800
अलसी 16300-16400
अण्डी 14300-16400
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2200-2199
मयूर 2200-2199
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम.30 4900-5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500
भाव रुपये में हैं। बाजार भाव में स्थानीय स्तर पर अंतर संभव है।

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