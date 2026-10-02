Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न और दलहन के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चना 6500 से 6600 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रही। मसूर और मटर के भाव में खास बदलाव नहीं हुआ। उड़द, मूंग और अन्य दलहनों के भाव भी स्थिर दायरे में रहे। दालों में चना दाल 8250 से 8350 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि अरहर फूल 12700 से 12800 रुपये के भाव पर बिकी।

तिलहन बाजार में तिल्ली के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 8000 से 11500 रुपये प्रति क्विंटल रही। मूंगफली दाना के भाव अलग-अलग किस्मों के अनुसार 11500 से 13500 रुपये तक रहे। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी के भाव में भी खास बदलाव नहीं हुआ। बाजार में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे।