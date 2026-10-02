Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट
कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न और दलहन के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। चना, अरहर और तिल्ली ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न और दलहन के भाव में उतार-चढ़ाव।
चना, अरहर और तिल्ली के भाव में मामूली बदलाव दर्ज हुआ।
गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर बने रहे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न और दलहन के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चना 6500 से 6600 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रही। मसूर और मटर के भाव में खास बदलाव नहीं हुआ। उड़द, मूंग और अन्य दलहनों के भाव भी स्थिर दायरे में रहे। दालों में चना दाल 8250 से 8350 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि अरहर फूल 12700 से 12800 रुपये के भाव पर बिकी।
तिलहन बाजार में तिल्ली के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 8000 से 11500 रुपये प्रति क्विंटल रही। मूंगफली दाना के भाव अलग-अलग किस्मों के अनुसार 11500 से 13500 रुपये तक रहे। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी के भाव में भी खास बदलाव नहीं हुआ। बाजार में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे।
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वस्तु
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थोक भाव
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कानपुर बाजार भाव — शुक्रवार
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6500-6600
|अरहर
|6700-6800
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12700-12800
|अरहर स्पेशल
|10400-10500
|चना दाल
|8250-8350
|मटर दाल
|5400-5450
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7275-7325
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती नंबर 1
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती नंबर 2
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7600-7650
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13500
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17700-17800
|अलसी
|16300-16400
|अण्डी
|14300-16400
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2200-2199
|मयूर
|2200-2199
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|भाव रुपये में हैं। बाजार भाव में स्थानीय स्तर पर अंतर संभव है।
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