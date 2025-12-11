Language
    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 11 दिसंबर का मंडी भाव, ये रहे गेहूं-दाल और सोने के ताजा रेट

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को थोक भावों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्के के दाम स्थिर से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरु को थोक भावों में सामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई के भाव स्थिर से नरमी की तरफ रहे, जबकि दालों में उड़द और मूंग की किस्मों में तेजी दर्ज की गई। चलिए जानते हैं, कि गुरुवार (11 दिसंबर) को मंडी में किस जिंस के क्या दाम रहे।

    गेहूं दड़ा 2625–2675
    गेहूं R.R.21 2700–2750
    गेहूं फार्म 2800–2850
    जौ 2250–2350
    ज्वार 2100–2150
    बाजरा 2000–2250
    मक्का 1900–2200

    2. दलहन (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    चना 5200–5300
    अरहर 5500–5600
    मसूर 5650–5850
    मटर 3400–3500
    उड़द हरा 10800–11100
    उड़द काला 5500–7000
    मूंग 6000–7800

    3. दाल (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    अरहर फूल 10000–10100
    अरहर स्पेशल 7400–7500
    चना दाल 6650–6750
    मटर दाल 4050–4150
    मसूर मलका 7025–7075
    मसूर दाल 7075–7125
    उड़द दाल 7200–12000
    उड़द धोवा 8200–10200
    मूंग दाल 8000–9500
    मूंग धोवा 8500–10000

    4. चावल (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    चावल अरवा 2800–4000
    बासमती 1 नं. 10500–11000
    सेला 3000–4000
    बासमती 2 नं. 7000–8000

    5. आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

    वस्तु रेट (₹)
    आटा 1500–1600
    मैदा 1550–1580
    सूजी 1630–1650

    6. तिलहन (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    लाही 6500–6650
    अलसी 4600–5000
    अंडी 4800–5000
    तिल्ली 9000–10500
    मूंगफली दाना (शिवपुरी) 9300–10500
    मूंगफली दाना (बटाली) 9200–10300
    सेहुंआ 4000–4500

    7. तेल (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    सरसों कोल्हू 15200–15300
    अलसी तेल 14600–14700
    अंडी तेल 13900–14000
    8. खली (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    सरसों खली 2350–2400
    अलसी खली 6000–6100
    अंडी खली 1400–1450

    9. वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

    ब्रांड रेट (₹)
    बावर्ची 1764–1775
    मयूर 1764–1775

    10. गुड़ (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    पन्सेरा 3900–4000
    मंगलोर लड्डू 4550–4600
    देशी भेली 4400–4600

    11. शक्कर (प्रति क्विंटल)

    वस्तु रेट (₹)
    एम.30 4300–4400

    12. देशी घी (प्रति क्विंटल)

    स्थान रेट (₹)
    खुर्जा 65000–69000
    औरैय्या 62000–63000
    माधौगढ़ 65000–66000

    13. बारदाना

    आइटम रेट (₹)
    3 वी.एस. 5200–6500
    हरा पट्टा 7000–7200
    बीटी 8600–8800
    14. सुतली (प्रति क्विंटल)

    साइज रेट (₹)
    72 इंच 13000–13500
    90 इंच 15000–16000

    15. रुई (प्रति क्विंटल)

    प्रकार रेट (₹)
    गुजरात (797) 13000–13100
    देशी बंगाल 14000–14100