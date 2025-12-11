Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 11 दिसंबर का मंडी भाव, ये रहे गेहूं-दाल और सोने के ताजा रेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरु को थोक भावों में सामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई के भाव स्थिर से नरमी की तरफ रहे, जबकि दालों में उड़द और मूंग की किस्मों में तेजी दर्ज की गई। चलिए जानते हैं, कि गुरुवार (11 दिसंबर) को मंडी में किस जिंस के क्या दाम रहे।