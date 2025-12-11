Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 11 दिसंबर का मंडी भाव, ये रहे गेहूं-दाल और सोने के ताजा रेट
Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:54 PM (IST)
कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को थोक भावों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्के के दाम स्थिर से
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरु को थोक भावों में सामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई के भाव स्थिर से नरमी की तरफ रहे, जबकि दालों में उड़द और मूंग की किस्मों में तेजी दर्ज की गई। चलिए जानते हैं, कि गुरुवार (11 दिसंबर) को मंडी में किस जिंस के क्या दाम रहे।
गेहूं दड़ा 2625–2675 गेहूं R.R.21 2700–2750 गेहूं फार्म 2800–2850 जौ 2250–2350 बेझर – ज्वार 2100–2150 बाजरा 2000–2250 मक्का 1900–2200 2. दलहन (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) चना 5200–5300 अरहर 5500–5600 मसूर 5650–5850 मटर 3400–3500 उड़द हरा 10800–11100 उड़द काला 5500–7000 मूंग 6000–7800 3. दाल (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) अरहर फूल 10000–10100 अरहर स्पेशल 7400–7500 चना दाल 6650–6750 मटर दाल 4050–4150 मसूर मलका 7025–7075 मसूर दाल 7075–7125 उड़द दाल 7200–12000 उड़द धोवा 8200–10200 मूंग दाल 8000–9500 मूंग धोवा 8500–10000 4. चावल (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) चावल अरवा 2800–4000 बासमती 1 नं. 10500–11000 सेला 3000–4000 बासमती 2 नं. 7000–8000 5. आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
वस्तु रेट (₹) आटा 1500–1600 मैदा 1550–1580 सूजी 1630–1650 6. तिलहन (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) लाही 6500–6650 अलसी 4600–5000 अंडी 4800–5000 तिल्ली 9000–10500 मूंगफली दाना (शिवपुरी) 9300–10500 मूंगफली दाना (बटाली) 9200–10300 सेहुंआ 4000–4500 7. तेल (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) सरसों कोल्हू 15200–15300 अलसी तेल 14600–14700 अंडी तेल 13900–14000 तिल्ली तेल (प्रति टिन) – 8. खली (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) सरसों खली 2350–2400 अलसी खली 6000–6100 अंडी खली 1400–1450 9. वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
ब्रांड रेट (₹) बावर्ची 1764–1775 मयूर 1764–1775 10. गुड़ (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) पन्सेरा 3900–4000 मंगलोर लड्डू 4550–4600 देशी भेली 4400–4600 11. शक्कर (प्रति क्विंटल)
वस्तु रेट (₹) एम.30 4300–4400 12. देशी घी (प्रति क्विंटल)
स्थान रेट (₹) खुर्जा 65000–69000 औरैय्या 62000–63000 माधौगढ़ 65000–66000 13. बारदाना
आइटम रेट (₹) 3 वी.एस. 5200–6500 हरा पट्टा 7000–7200 बीटी 8600–8800 एटी – 14. सुतली (प्रति क्विंटल)
साइज रेट (₹) 72 इंच 13000–13500 90 इंच 15000–16000 15. रुई (प्रति क्विंटल)
प्रकार रेट (₹) गुजरात (797) 13000–13100 देशी बंगाल 14000–14100
