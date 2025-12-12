Language
    सात महीने से पत्नी मायके में थी, मनाने पर भी नहीं आई; कानपुर में आहत होकर पति ने दे दी जान

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    कानपुर के रावतपुर में पत्नी के मायके से वापस न आने पर एक पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोनू पाल नामक 30 वर्षीय व्यक्ति ने पत्नी को फोन किया था। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर में पत्नी के मायके से न आने पर पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले भी पति ने पत्नी को फोन कर आने के लिए फोन किया था। पुलिस ने स्वजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।

    रावतपुर थानाक्षेत्र के धामीखेड़ा में रहने वाला 30 वर्षीय सोनू पाल मजदूरी करता था। परिवार में पत्नी किरन और बड़ा भाई जितेंद्र है। सोनू की फतेहपुर जनपद के औंग में ससुराल है। स्वजन ने बताया कि करीब सात महीने पहले सोनू की पत्नी किरन किसी बात को लेकर नाराज होकर मायके चली गई थी।

    सोनू ने उसे बुलाने के लिए कई बार फोन किया लेकिन वह नहीं आई। तीन माह पूर्व वह उसे लेने ससुराल गया तो ससुरालीजन ने उसके साथ वहां मारपीट की जिसे लेकर वह परेशान चल रहा था। शुक्रवार सुबह पिता रामऔतार पाल ने पत्नी श्रीदेवी से बेटे सोनू को जगाकर उनकी आंख में दवा डाल देने को कहा।

    जब वह कमरे में गई तो सोनू का शव फंदे पर लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्र ने बताया कि स्वजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।