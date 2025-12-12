सात महीने से पत्नी मायके में थी, मनाने पर भी नहीं आई; कानपुर में आहत होकर पति ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर में पत्नी के मायके से न आने पर पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले भी पति ने पत्नी को फोन कर आने के लिए फोन किया था। पुलिस ने स्वजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रावतपुर थानाक्षेत्र के धामीखेड़ा में रहने वाला 30 वर्षीय सोनू पाल मजदूरी करता था। परिवार में पत्नी किरन और बड़ा भाई जितेंद्र है। सोनू की फतेहपुर जनपद के औंग में ससुराल है। स्वजन ने बताया कि करीब सात महीने पहले सोनू की पत्नी किरन किसी बात को लेकर नाराज होकर मायके चली गई थी।

सोनू ने उसे बुलाने के लिए कई बार फोन किया लेकिन वह नहीं आई। तीन माह पूर्व वह उसे लेने ससुराल गया तो ससुरालीजन ने उसके साथ वहां मारपीट की जिसे लेकर वह परेशान चल रहा था। शुक्रवार सुबह पिता रामऔतार पाल ने पत्नी श्रीदेवी से बेटे सोनू को जगाकर उनकी आंख में दवा डाल देने को कहा।