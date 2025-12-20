'बेटा बनकर सेवा करूंगा...', कानपुर में बुजुर्ग दंपती से हड़पे 16.77 लाख रुपये
कानपुर के कल्याणपुर में एक युवक ने बुजुर्ग दंपती को बेटा बनकर सेवा करने और शेयर ट्रेडिंग में निवेश का लालच देकर 16.77 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित दंपती न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर के आवास विकास-एक में युवक ने बुजुर्ग दंपती को एक युवक ने बेटा बनकर उनकी सेवा करने का झांसा और शेयर ट्रेडिंग में निवेश करके लाभांश दिलाने का लालच देकर 16.77 लाख रुपये की चपत लगा दी। पीड़ित दंपती ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई है।
कल्याणपुर के आवास विकास-एक के सत्यम विहार निवासी कानपुर देहात के राजकीय इंटर कालेज से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका पुष्पलता पति रेशम विभाग के सहायक आयुक्त पद से सेवानिवृत राजकिशोर कटियार के साथ रहती हैं।
पुष्पलता ने बताया कि लखनऊ के एलडीए कालोनी में पकरी पुल के पास उनके बेटे का मकान था। इसके चलते सामने रहने वाले युवक से उनके पारिवारिक संबंध हो गए थे। 21 दिसंबर 2019 को बेटे का बीमारी से निधन हो गया।
इसके बाद युवक अक्सर उनके घर आने जाने लगा। बेटे के नाम पर चैरिटेबल हास्पिटल बनाने की उनकी इच्छा जानकर उन्हें भरोसे में लिया और बेटा बनकर जीवन भर सेवा करने का भरोसा दिया।
अस्पताल बनाने के लिए ट्रेडिंग में निवेश करने को कहा। उसके विश्वास में आकर उन्होंने उसके खाते में 15.87 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए और 90 हजार नकद दिए। कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि रुपये शेयर मार्केट में लगे ही नहीं हैं।
युवक से रुपये वापस मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने दिसंबर 2024 में थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
